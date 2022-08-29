【有機市場】本港消費額高達77億　近7成半港人曾買有機食品　人數創新高

▲ 「31至40歲」客群是市場內最重要的客群，有最大的購買力。（資料圖片）

香港有機資源中心今日公布《香港消費者購買有機產品的行為研究》2021的調查結果，發現有74.5%的受訪者在過去一年曾購買有機食品，創下2004年開始進行調查以來的歷年新高。

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雖然本地疫情反彈，但市民已逐漸適應疫情新常態，近9成受訪市民均表示，疫情對購買有機產品沒有影響。調查反映，消費金額以51元至500元為最多，佔超過66%；但701元以上的消費金額比例則較2020年減少。

香港有機資源中心總監黃煥忠教授指，以調查結果推算，2021年有機產品市場全年的消費總金額約77億元，比去年微升2%。他解釋，雖然購買有機產品的顧客增加，但疫情導致經濟不穩，市民願意花費在有機產品的金額下跌。

▲ 香港有機資源中心總監黃煥忠教授指，仍有不少消費者誤判產品上的「有機」字眼為真正獲得認證。（陳永康攝）

港人愛本地有機食品

除此之外，調查亦整合過去一年，有機市場的新趨勢。例如，港人最追捧本地的有機食品，其次為歐洲及美國。「31至40歲」客群是市場內最重要的客群，有最大的購買力。該年齡層內，約72%的受訪者購買超過200元至1001元或以上的有機食品。

就性別而言，女性比男性更願意花費購買有機產品。在200元或以下的消費額內，男性比女性受訪者的整體比例高出15.5%，反映男性在低層有機消費比女性為多。相反，在201元或以上的消費額內，女性比男性的整體比例高出15.4%。

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記者：葉泳珊