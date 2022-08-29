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【鄭海泉離世】滙豐前大班鄭海泉是獅子山下的成功故事　幼時水果攤做功課、居深水埗舊樓　「往往謙稱自己幸運」

Hot Talk 19:10 2022/08/29

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【鄭海泉離世】滙豐前大班鄭海泉是獅子山下的成功故事

本港銀行家鄭海泉周日辭世，享年74歲的鄭海泉，小時候罹患小兒麻痹，手杖隨時不離身，但最終活出燦爛人生，可謂是獅子山下的成功故事。中大於2002年向鄭海泉頒授榮譽院士時，便形容「鄭海泉是香港發奮圖強的成功人物，他賦性謙厚，對自己由寒微而顯達的經歷總是輕描淡寫。」。

鄭海泉家境平凡，為家中長子，父母都是水果小販，從小就得幫忙家計，曾做過折紙盒、塑膠花等家庭手工，每晚均在水果攤做功課。鄭小泉小時候居住在深水埗一個舊樓單位，單位當時住了6個家庭，包括鄭海泉一家。

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滙豐前亞太區主席鄭海泉離世　為滙豐恒生的重要人物【下一頁】

鄭海泉求學時期入讀九龍總商會英文中學和九龍工業學校，但憑著不屈不撓的勇氣和決心，終於克服困難，考進了香港中文大學。

中大指，「在中大，他開始展現他的領導才能，以及尊重別人、關心社會的個性，而這些美德，於他日後在銀行的事業，以及為香港社會孜孜不倦的公職服務之中，都顯露無遺。」

鄭海泉堅信尊重勝於爭辯

鄭海泉是中大1973年新亞書院經濟系畢業生，曾任第二屆學生會副會長，歷任新亞書院校董及中大校董，2009年成為首名出任中大校董會主席的校友。中大指，鄭海泉堅信尊重勝於爭辯，雖然和師長意見不同，對他們仍然敬重非常，並維持密切關係。

中大畢業後，鄭海泉遠赴新西蘭繼續修讀經濟學。當時鄭海泉生活拮据，生計所迫下只好當洗碗工，其後找到一份人工較高的兼職簿記工作，終脫離「洗大餅」生活。

談到他的銀行家事業，中大指「鄭海泉往往謙稱自己幸運」，只是在合適的時間，覓得合適的職位，1978年加入香港上海匯豐銀行。鄭海泉在滙豐平步青雲，1995年出任集總經理，2005年接替退休的艾爾敦出任滙豐亞太區主席，成為首位華人「大班」，並在2008年更上一層樓，獲委任為滙豐控股 （00005） 執行董事，直至2011年退休。

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編輯：陳韻妍

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鄭海泉 獅子山下 退休 艾爾敦 畢業 九龍工業學校 香港中文大學 香港 深水埗 滙豐控股（00005）

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