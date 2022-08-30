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碧咸嫂自爆成世人最驚一樣野 忍唔住喺鏡頭前大喊

環球社會熱點 08:05 2022/08/30

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英國著名前球星碧咸與家人趁夏季旅遊，經常在社交網站上載許多相片，與大家分享趣事。碧咸最近與妻子維多利亞及女兒Harper在美國Aspen遊山玩水，碧咸嫂於社交平台上載影片，大爆自己最害怕的東西，她更於鏡頭面前淚流滿面。

美警員要求持槍男棄械不果 數秒內近距離連開多槍擊斃（有片） 【下一頁】

碧咸嫂（Victoria Beckham）最近於社交平台TikTok上載影片，佩戴鴨舌帽及太陽眼鏡的她坐在機動遊戲前面，老公碧咸（David Beckham）在後方面露微笑，四圍可見秀麗的大自然美景。

當車輛開始移動時，碧咸嫂大爆自己最驚過山車，多次重複表示非常害怕，要求不要開得太快。隨著速度加快，碧咸嫂不斷尖叫、又指自己「想嘔」及胡言亂語，她甚至在鏡頭面前大哭。

    點擊圖片放大
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法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一 【下一頁】

老公碧咸此時居然落井下石嘲笑維多利亞，問「你喊呀？」，激到碧咸嫂忍唔住鬧老公。而女兒Harper則關心母親是否還好。

碧咸嫂上傳影片時表示，自己試圖克服最大的恐懼，強調她很害怕任何像過山車一樣的東西，稱老公反而很享受在Aspen的過山車之旅及沿途風光。

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責任編輯：郭麗明

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