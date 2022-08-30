Ed Sheeran英大宅空地疑另有用途 鄰居睇實一數字

英國著名歌手Ed Sheeran搬入位於薩福克郡的大宅後，屢次傳出與鄰居有爭議。近日英媒報稱，鄰居懷疑Ed Sheeran大宅的一處空地被用作直昇機起降點，正密切關注使用次數。

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Ed Sheeran大宅戶外區域除了有足球場及「野生動物池塘」等設施外，更有一處疑似用作直昇機起落點的空地。消息人士聲稱，不少鄰居正留意直昇機升降的次數，一旦超過規定將向當局舉報。

根據英國法律規定，直昇機允許在一年內有28日可於臨時地點升降，超過後需尋求土地規劃批准，估計耗費不少。

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今次非Ed Sheeran非第一次與鄰居有矛盾，早於2018年時，薩福克郡（Suffolk）議會入稟挑戰他在一座2級保護穀倉內安放桑拿及酒吧風波裝飾，被要求入紙申請准許或是移除。

年初談發自家戶外「野生動物池塘」時，Ed Sheeran曾表示，該處不是需要申請才可興建的游泳池，希望其他人「少理他人閒事」。

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責任編輯：吳漢培