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Ed Sheeran英大宅空地疑另有用途 鄰居睇實一數字

環球社會熱點 08:35 2022/08/30

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英國著名歌手Ed Sheeran搬入位於薩福克郡的大宅後，屢次傳出與鄰居有爭議。近日英媒報稱，鄰居懷疑Ed Sheeran大宅的一處空地被用作直昇機起降點，正密切關注使用次數。

印度雙子大樓涉違規被炸毀 逾1500戶需暫時撤離 【下一頁】

Ed Sheeran大宅戶外區域除了有足球場及「野生動物池塘」等設施外，更有一處疑似用作直昇機起落點的空地。消息人士聲稱，不少鄰居正留意直昇機升降的次數，一旦超過規定將向當局舉報。

根據英國法律規定，直昇機允許在一年內有28日可於臨時地點升降，超過後需尋求土地規劃批准，估計耗費不少。

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美警員要求持槍男棄械不果 數秒內近距離連開多槍擊斃（有片） 【下一頁】

今次非Ed Sheeran非第一次與鄰居有矛盾，早於2018年時，薩福克郡（Suffolk）議會入稟挑戰他在一座2級保護穀倉內安放桑拿及酒吧風波裝飾，被要求入紙申請准許或是移除。

年初談發自家戶外「野生動物池塘」時，Ed Sheeran曾表示，該處不是需要申請才可興建的游泳池，希望其他人「少理他人閒事」。

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責任編輯：吳漢培

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