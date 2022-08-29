▲ 【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請 簽證為期5年、可擔保配偶入境工作

新加坡與香港人才爭奪戰愈演熱烈，新加坡宣布推出新工作簽證「海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass ）」，明年 1 月 1 日起接受申請，以吸引各行各業的頂尖人才，「海外網絡和專業簽證」申請人固定月薪需要至少3萬新加坡元（約16.85萬港元）或以上，水平與現時新加坡工作簽證（EP）最高月薪5%持有人相若。

新加坡人力部長陳詩龍表示，新工作簽證是加強新加坡作為全球人才中心地位的多項舉措之一。其他舉措中包括調整公平考慮框架下的招聘廣告要求，以及更新現有新加坡工作簽證（EP）計劃。

新加坡陳詩龍：正進行改工作簽證計劃 冀更好地吸引頂尖人才

陳詩龍指出，當局正在對針對工作簽證框架進行具針對性的改進，以更好地吸引技能短缺領域的頂尖人才和經驗豐富的技術專業人士。

「在這種環境下，我們需要清楚新加坡的立場。我們不能讓投資者懷疑或質疑新加坡是否仍然開放」 新加坡人力部長陳詩龍

陳詩龍指出，隨著各國擺脫疫情，在經濟和地緣政治不確定的情況下，一些國家正在轉向內向，而另一些國家則竭盡全力爭奪全球人才。

「海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass ）」特點

賦予簽證持有人隨時在新加坡同時創辦、經營和為多家公司工作的靈活性。與典型的工作簽證（EP）不同，後者須從事特定工作

新簽證為期5年，比典型只持續2到3年的工作簽證（EP）要長

新簽證持有人還可以擔保家屬，在獲得同意書後，他們的配偶將被允許在新加坡工作要申請新簽證

申請人需要月入3萬美元及以上；近期在新加坡沒有工作經歷的海外申請人還需要證明他們曾經或將要為一家成熟的公司工作，市值至少為 5 億美元或年收入為 2 億美元

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編輯：李哲毅