【海外人才】新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請　簽證為期5年、可擔保配偶入境工作

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【潛力股精選】梁耀康：時代電氣（03898）
新加坡與香港人才爭奪戰愈演熱烈，新加坡宣布推出新工作簽證「海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass ）」，明年 1 月 1 日起接受申請，以吸引各行各業的頂尖人才，「海外網絡和專業簽證」申請人固定月薪需要至少3萬新加坡元（約16.85萬港元）或以上，水平與現時新加坡工作簽證（EP）最高月薪5%持有人相若。
新加坡人力部長陳詩龍表示，新工作簽證是加強新加坡作為全球人才中心地位的多項舉措之一。其他舉措中包括調整公平考慮框架下的招聘廣告要求，以及更新現有新加坡工作簽證（EP）計劃。
陳詩龍指出，當局正在對針對工作簽證框架進行具針對性的改進，以更好地吸引技能短缺領域的頂尖人才和經驗豐富的技術專業人士。
「在這種環境下，我們需要清楚新加坡的立場。我們不能讓投資者懷疑或質疑新加坡是否仍然開放」
新加坡人力部長陳詩龍
陳詩龍指出，隨著各國擺脫疫情，在經濟和地緣政治不確定的情況下，一些國家正在轉向內向，而另一些國家則竭盡全力爭奪全球人才。
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編輯：李哲毅