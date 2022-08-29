【能源危機】俄羅斯削能源供應　Shell CEO：歐洲天然氣短缺恐持續數個冬季

據外媒報道，能源巨頭蜆殼（Shell）行政總裁Ben van Beurden表示，由於俄羅斯供應減少，歐洲可能面臨數個冬季的天然氣短缺。

Ben van Beurden在挪威舉行的記者會上稱，很可能將會有數個冬天面臨能源問題，屆時必須以某種方式找到解決方案。

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責任編輯：黃苑筠