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【農行1288】農行：存「保交樓」風險樓盤1112個　涉逾期按揭貸款餘額12.3億元人民幣

股市 19:12 2022/08/29

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農業銀行 （01288） 上半年按年多賺逾5%，但內房企業不良率較去年底升。管理層在業績會上指出，前期有一些擴張較快、負債成本高的少數企業引起的風險實際暴露，有關暴露目前比較充分，而且農行整體對公房地產業貸款餘額量在同業中不大，故認為風險可控。

管理層續指，下半年會優化業務發展和風險防控並重的原則，適度加大對房地產行業融資力度，保持房地產業融資渠道穩定暢通，滿足房產企業合理融資需求，重點支持保障性住房等民生項目，提高房地產風險精準防控能力，有效區分風險，不搞一刀切，不盲目「抽貸」、「斷貸」、「壓貸」。該行會支持項目併購等多種金融手段，主動支持和配合地方政府推進「保交樓」。

管理層提到，存在「保交樓」風險的樓盤1,112個，涉及逾期按揭貸款餘額12.3億元人民幣，佔全行按揭貸款餘額的0.023%，目前已有746個項目納入地方政府「保交樓」管理範圍，其中60個項目已達交付條件，正陸續辦理交付手續。

下半年淨息差料穩中略降

農行上半年淨息差2.02%，按年跌0.1個百分點。管理層稱，該行淨息差收窄與行業趨勢一致，收窄原因是期內該行主動加大對普惠金融、綠色發展、科技創新等重點領域投放和讓利力度，預計下半年淨息差還一定程度承壓，資產端方面，該行會續有序讓利實體經濟，可判斷貸款收息率應會下降，負債端方面，今年10月存款市場化調整機制的成效將持續顯現，加上該行會更主動優化存款管控措施，負債成本上升壓力有望緩解。該行認為，下半年淨息差維持穩中略降趨勢。

撥備覆蓋率方面，管理層提到，根據逆周期管理要求和需要，合理釋放存量撥備，既支持實體經濟發展，亦要使投資者回報能保持較穩定水平上，該行判斷，撥備覆蓋率應會繼續有序下降一段時間，下降多久要視乎宏觀經濟情況。

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編輯：胡學能

港股 業績公布 國有內銀股 農業銀行（01288）

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