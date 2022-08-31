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【一時佳話@iM網欄】為何努力沒回報

名人薈萃 00:00 2022/08/31

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有位父親給兒子兩隻杯，裏面裝滿了泥土，也各埋下了一粒種子。父親要兒子把杯放在窗台上，但每天只給其中一隻杯澆水。兩周後，那隻有澆水的杯子裏冒出了新葉，而另一隻沒有澆水的杯子裏卻甚麼也沒有長出來。
父親：「為甚麼澆水的那隻冒出了新葉，而沒有澆水的那隻卻沒有呢？」
兒子：「沒有澆水，當然甚麼也長不出。」

 

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求


職場忌眼高手低
種子代表甚麼呢？種子可以代表一個念頭、理想和目標等。有當然比沒有強，但空有這些，沒有行動和付出就別妄想有甚麼收穫。筆者數年前曾面試一位中年轉行人士，這人士的學歷和背景很好，曾是某大商會會長。面試時她分享了她的宏大理想，真的很宏大，說要在東南亞買下一個島，在島上建立一個食物主題樂園，然後這樣那樣。當時筆者雖然覺得她有點浮誇，還不明白有這樣學歷和背景的人，為何仕途和財務狀況一般。但基於客觀條件，也通過了面試。
她入職3個月後，筆者終於明白，為甚麼她的仕途和財務狀況一般，4個字「眼高手低」。就算是再好的「種子」，沒有相應的付出和努力，最終也只是海市蜃樓永遠實現不了！

 

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮


沒有目標的努力
故事未完，第二天，父親又給了兒子兩隻杯，裏面也裝滿了泥土。這次，父親要兒子同時給兩隻杯澆水。兩周後，同樣只有其中一隻杯冒出了嫩葉來，另一隻則沒有。
父親問：「你同時為兩隻杯澆水，為甚麼一隻杯長出了新葉，但另一隻卻甚麼也長不出來呢？」
兒子：「我不知道。」
父親：「因為我在其中一隻杯裏埋下了種子，另一隻沒有。」兒子無語。
這說明如果沒有種子，就算付出再多的努力，也未必有回報。這令筆者想起一句金句：「沒有目標的努力叫忙碌，有目標的努力才叫奮鬥。」事實上，很多創業者很忙碌，就算沒有任何商務會議和工作安排，每天上班也可以從早忙到晚，忙足7天，但這些付出，往往與達成目標和理想關係不大。希望這篇文章能提醒我們在奮鬥途中，也時刻保持清醒。

 

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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