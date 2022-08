美國動物權益團體街頭遊行 紐約男當面食烤肉挑釁（有片）

紐約動物權益團體舉行街頭遊行,但卻發生戲劇性一幕,有一名男子竟走到示威者面前公然食烤肉。 男子行為當即引來示威者不滿,不斷大罵男子嘔心。男子未開口回應,更舔著手中烤肉挑釁。相關影片在網上引來大量關注。

美國有動物權團體當地時間上周六(27日)於紐約市曼哈頓舉辦遊行,抗議路易威登(Louis Vuitton,LV) 等國際時尚品牌殘忍對待動物,示威者期間將象征鮮血的紅色油漆倒在店門前。未料遊行期間卻發生戲劇性一幕。