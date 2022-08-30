美國動物權益團體街頭遊行 紐約男當面食烤肉挑釁（有片）

紐約動物權益團體舉行街頭遊行，但卻發生戲劇性一幕，有一名男子竟走到示威者面前公然食烤肉。 男子行為當即引來示威者不滿，不斷大罵男子嘔心。男子未開口回應，更舔著手中烤肉挑釁。相關影片在網上引來大量關注。

美警員要求持槍男棄械不果 數秒內近距離連開多槍擊斃（有片） 【下一頁】

美國有動物權團體當地時間上周六（27日）於紐約市曼哈頓舉辦遊行，抗議路易威登（Louis Vuitton，LV） 等國際時尚品牌殘忍對待動物，示威者期間將象征鮮血的紅色油漆倒在店門前。未料遊行期間卻發生戲劇性一幕。

In front of Nike in #NYC where animal rights activists were rallying in front. A man comes off the streets and starts mocking the activists and eats Shushka Bob in front of the activists. Activists start yelling at the man#pita #animals pic.twitter.com/puQ1I9EJlV — Viral News NY (@ViralNewsNYC) August 27, 2022

一名身穿灰色上衣男子當面在示威者面前食土耳其式烤肉，其行為旋即引來示威者不滿。一名身穿黑色上衣的女示威者向他大叫，指他行為嘔心，並稱呼他為懦弱之人。男子未有理會，但女子卻繼續大叫，指不會對他做任何事情嗎，但對方會死於自身行為。

一名身穿灰色上衣男子在示威者面前食大口享用土耳其式烤肉，其行為旋即引來示威者不滿。一名身穿黑色上衣的女示威者向他大叫，指他行為嘔心，並稱呼他為懦夫。男子未有理會，但女子卻繼續大叫，指不會對他做任何事情，反稱對方會死於自身行為。

另一名黑色背心的示威者亦當眾批評男子，大聲質問對方是否感覺良好。男子雖繼續沉默應對，但卻點頭後舔了手中的烤肉串兩次，然後再慢慢咀嚼，行為甚具挑釁性。該示威者其後繼續高呼批評，男子雙手及面上都沾滿鮮血。兩名示威者言論中夾雜大量粗口，附近人群不時傳出笑聲。

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雙方行為吸引大量途人圍觀，相關影片上載到社交平台Twitter後，已錄得過百萬次播放次數。有網民戲稱，現場人士應買瓶啤酒予該男子。亦有網民指，示威者希望其他人跟隨他們的生活方式，但男子只是希望每個人都可按自己希望的方式生活，兩者分別正是如此。

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責任編輯：李俊儀