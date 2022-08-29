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【投資分析】鮑威爾「放鷹」　景順：聯儲局轉鴿仍遙遠

環球政經 18:45 2022/08/29

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於Jackson Hole全球央行年會時「放鷹」，重申央行會繼續加息以遏制通脹的決心。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，鮑威爾釋放出好壞參半的訊號，而且理解為何某些投資者認爲聯儲局轉向採取更寬鬆立場的時候到了。 一個令人信服的理由可能是，通脹早已見頂，特別是按過去12個月基準衡量的情況下。許多美國調查結果顯示近期物價預期已趨穩。

鮑威爾在會中重申了加息0.75厘是「非尋常的大幅度」，並指出增長已「明顯放緩」。 趙耀庭表示，聯儲局正努力策劃實現低於潛力的增長，而非直接令經濟陷入萎縮。 這可能意味著聯儲局或會很快放緩貨幣緊縮步伐，此乃取決於9月份的就業情況及消費者物價指數。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

趙耀庭指出，儘管通脹高企，美國勞動市場依然緊張，這或許會支撐工資增長以及整體開支及購買能力。 最近的密歇根大學消費者調查及紐約聯儲消費者通脹預期調查結果表明，未來一年的通脹預期已趨穩，儘管目前尚未下降。   

雖然消費者通脹可能早已見頂，但最近的消費者調查結果揭示，預計消費者物價通脹將隨時很快重返2%的水平可能言之尚早。故趙耀庭認為，聯儲局抗通脹遠未結束，轉向鴿派立場仍遙遠。 

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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