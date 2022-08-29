【周末好去處】如心廣場聯乘Q posket Wonderland 《SPY X FAMILY》人氣角色安妮亞首度登場 電子消費滿1,200元免費換領人氣模型

可愛別緻的Q posket角色模型，多年來備受一眾少女及玩具迷追捧，是個人收藏品系列首選。由9月9日至28日，荃灣如心廣場將特別舉辦《如心廣場 X Q posket Wonderland》主題活動，屆時商場將會打造成Wonderland，讓大家瞬間置身動漫世界，與多位Q posket的最新人氣角色模型近距離接觸，當中包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞、黃昏及約兒；討論度極高的動畫《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；公主迷至愛的《迪士尼》公主美人小魚仙以及《百變小櫻Clear咭》中的甜美主角木之本櫻；更不可錯過TinyTAN公仔首個展示區，可愛造型配上型格甫士，各人均有獨特服裝及配飾，讓粉絲近距離欣賞。

此外，場內更設有期間限定店，出售多款最新人氣Q posket產品，包括全新登場的《SPY X FAMILY》系列及人氣動漫《咒術迴戰》系列產品，保證人人滿載而歸。而於限定店消費滿指定金額，即可加50元換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品，共迎開心佳節。場內更特設秋日限定市集，多個品牌出售應節禮品、茶葉及派對美酒等讓大家盡情購物，消費滿指定金額更可換領Q posket公仔模型乙盒，為摯愛送上心甜禮物。

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多位Q posket的人氣角色將以萌爆造型迎接各位親臨暢如心廣場一期Wonderland，包括首度登場的《SPY X FAMILY》及《咒術迴戰》以及香港粉絲至愛的《百變小櫻Clear咭》及《迪士尼》公主美人小魚仙，多個高達1.5米高之公仔擺設將於場內不同主題角落與大家見面；至於如心廣場二期則破天荒打造全港首次亮相的TinyTAN公仔展示區，讓一眾粉絲們欣賞心愛角色。

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Wonderland之旅當然少不了選購心頭好回家共度佳節。場內特設期間限定店，出售多款最新人氣Q posket產品，包括全新登場《SPY X FAMILY》及《咒術迴戰》系列產品等，絕對是個人收藏系列必買單品。

於期間限定店消費滿指定金額，即可加50元換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品乙件，禮品數量有限，先到先得，換完即止。NINA CLUB會員憑2,000積分或顧客於如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場以電子貨幣即日消費滿1,200元，更可換領Q Posket公仔模型乙盒，於佳節送上心甜禮物。

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想與摯愛共度甜蜜中秋節？於9月6至15日，場內更特設限定夢幻秋日市集，出售應節禮品、茶葉及派對美酒等，不論是三五知己大開派對或與摯愛和閨蜜相聚亦可於場內隨意選購心水食品及禮品。

NINA CLUB會員於場內指定位置集齊4個不同印章，及於如心廣場一期或二期以電子貨幣即日單一有效發票消費滿50元，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可獲得MILK TOP Plus 10元現金券乙張或指定禮品乙份。

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責任編輯：嚴浩文