【保險監管】保險代理登記虛假學歷證書　被禁重投業界3年

▲ 保險代理登記虛假學歷證書，被禁重投業界3年。

保監局向謝小燕採取紀律行動，指她使用兩份虛假學歷證書以確立自己符合成為保險代理人的最低學歷要求。謝小燕的個人保險代理牌照被撤銷，同時她亦被禁止於3年內再次申請牌照。

謝小燕於2017年4月根據自律規管制度，向保險代理登記委員會首次申請登記成為保險代理人時，提交了一份虛假的學歷證書。她其後於2019年10月向其委任主事人提交了第二份虛假的學歷證書，以使其主事人信納她已符合最低學歷要求。

保監局：毫不猶疑檢控企圖遞交虛假學歷證書人士

保監局表示，使用虛假學歷證書以使人信納其已符合成為保險中介人的最低學歷要求，損害了適當人選的重要準則，違反了作為保險中介人應有的誠信，故有關人士應當被禁止重投業界一段較長的時間， 直至並僅在證明其已完全改過自新及恢復誠，以及達至最低學歷要求，方可重投業界。

保監局重申，對該等應受譴責的不當行為採取零容忍的態度，凡申請牌照或認可時向保監局提交虛假資料，為刑事罪行，可被處最高第5級罰款和監禁6個月。保監局將毫不猶疑地檢控任何企圖於申請牌照過程中遞交虛假學歷證書的人士。

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記者：余倩敏