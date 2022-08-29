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美團（03690）料來年虧轉盈 石Sir建議咩位買入最值博？

股市 18:27 2022/08/29

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美團－W （03690） 收市報186.7元，升2.64%。美團公布上半年中期業績，虧損按年收窄至68.19億元人民幣勝市場預期，《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）建議買入美團，咩位收集最值博？      

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W** 

石Sir謂，美團雖有被騰訊 （00700） 減持風險，但業績後短期仍可考慮買入。目前美團沒有派股息，整體業務亦正在蝕錢，但大行評估明年（2023年）及後年（2024年）會轉虧為盈，每股盈利分別見0.94及3.58元人民幣，投資評級高達1.9級（1最佳、5最差），前景向好。

技術走勢上，美團升穿保歷加通道上軸187.58元後，將見一個月新高，近2個交易日突破下降軌後，股價有望再攀升。石Sir建議投資者，美團可候上破191元才吸納，失守181元離場，首站先上望206元，若到價屆時或可因應市況再上調目標價。

 

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W** 

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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