英政府擬售市值逾130億辦公大樓 削倫敦公務員職位

全球愈來愈多企業員工採用混合工作模式，節省辦公室租金。英國「脫歐機遇與政府效率」大臣李思銘為提升政府運作效率，加上公務員在家工作情況持續，據報他打算提議出售價值15億英鎊（138億港元）的倫敦政府辦公大樓，作為改善政府運作效率計劃一部分。

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首相約翰遜（Boris Johnson）於今年2月改組內閣，新設「脫歐機遇與政府效率」大臣一職，並安排下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）出任，負責提升政府效率。

《每日電訊報》報道指，李思銘將於本周公布戰略方案《Places for Growth》，透過出售政府房地產及提升效率，目標節省20億英鎊（約183億港元）支出。據悉，李思銘計劃未來3年內出售英政府資產，包括價值15億英鎊（約138億港元）的倫敦政府辦公室。

李思銘表示，過去一年，倫敦市中心昂貴的辦公空間一直無坐滿人，認為納稅人不應為未被充分使用的建築物「埋單」。他計劃將公務員職位遷至郡或城鎮地區，為公務員提供更好生活質量同時，亦能幫助首都以外地區經濟增長。

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李思銘強調，部門正努力削減公共資產成本，以便還富於民，亦證明政府所有支出都是用得其所。

李思銘年初一直呼籲公務員盡快重返辦公室工作，但成效不大。據悉他曾要求部長上報辦公室工作的員工比例，李思銘更譴責金融行為監管局（FCA）在家工作日數過長。

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責任編輯：郭麗明