【國美493】掌舵人黃光裕趁國美零售上周大插兩成勁沽8億股、佔當日成交約28%　去年起累套6.6億元

▲ 【國美系】掌舵人黃光裕趁國美零售上周大插兩成勁沽8億股、佔當日成交約28% 去年起累套6.6億元

國美零售 （00493） 再遭大股東黃光裕減持，聯交所披露，黃光裕上周一（22日）在國美零售復牌首日場內勁沽7.97億股，佔當日成交量約27.7%，平均價0.253元，套現2.02億元，持股量由54.06%降至51.82%。

曾陷囹圄的黃光裕2021年2月出獄，由去年12月起至今多次減持國美零售，累計減持17.61億元及套現6.57億元，持股量由高峰時的60.98%降至最新的51.82%。

國美零售上周五（26日）發盈警，預計上半年銷售收入或按年下滑約45至55%；虧損介乎25億至30億元（人民幣，下同）。國美零售解釋，集團將更聚焦於電器零售的核心主業，計提了庫存、應收、預付等金額約7億至12億元的部分一次性減值，去年同期蝕19.74億元。

此前國美零售宣布待刊發內幕消息而停牌，結果最後卻是宣布向大股東黃光裕收購國美商都物業及湘江玖號物業，但由於估值仍在進行中，收購作價確切金額尚未確定，其後國美零售22日復牌，全日插20%，收報0.232元。

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記者：李哲毅