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【電動車】本田與LG合作　於美設電動車電池廠

商業 17:59 2022/08/29

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本田汽車宣佈與韓國LG合作，在美國設立電動車用鋰電池製造廠。(法新社圖片)

日本汽車製造商本田宣佈將與韓國LG公司合作，在美國設立電動車用鋰電池製造廠，以便應對美國收緊電動車有關的稅務政策。

【環保工業】日本發展稀有金屬回收　料2030年處理量倍增

兩間公司在聲明中表示，是項投資將涉及44億美元（約345億港元），目標每年的電池產能約40GWh，將專門供應給本田在北美的車廠，為本田和 Acura EV車款提供動力。並預計在廠房動工前成立合資企業，興建計劃將於2023年初展開，預計2025年底實現量產。目前工廠選址尚未決定，據日本經濟新聞消息指正考慮在俄亥俄州，即現時本田在美國的廠房所在地。

美國政府正在推動政策鼓勵及要求車廠將電動車及有關電池生產搬回美國本土進行，總統拜登早前簽署一項4300億美元的氣候、醫療保健和稅收法案，該法案將使在北美以外組裝的電動汽車無法獲得稅務優待。另一方面，加州亦宣布新政策，要求2035年在該州銷售的所有新車必須為電動或插電式混合動力車。

LG主力發展鋰電池物料及次世代電池，除了跟本田合作，尚與通用汽車、現代汽車及斯泰蘭蒂斯(Stellantis)有合作協議提供電動車電池。另一方面日本松下能源（Panasonic Energy）亦將會選址堪薩斯州設立電池工廠投資40億美元（約314億港元）。

【餐飲業】通脹影響出外用餐意慾　惟早餐消費未變

責任編輯:王浩賢

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