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【可持續發展】恒生及低碳想創坊合辦「減碳恒動–太陽能關懷計劃」　首個太陽能系統工程在突破青年村落成

Hot Talk 17:39 2022/08/29

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【可持續發展】恒生及低碳想創坊合辦「減碳恒動–太陽能關懷計劃」　首個太陽能系統工程在突破青年村落成

恒生銀行 （00011） 和低碳想創坊合辦「減碳恒動–太陽能關懷計劃」首個太陽能系統工程在突破青年村順利落成，透過政府「上網電價」補貼政策獲取回贈，用作推出以年輕人為對象的氣候教育項目。

參加者可率先參與不同的活動，如到訪營地天台的太陽能系統，學習可再生能源的知識，並觀賞以氣候公義為主題的展覽，了解全球各地包括香港的弱勢社群在氣候變化下受到的影響，亦可體驗如何善用回收木材或建築廢料升級再造太陽能手電筒，將環保意識注入日常生活當中。

港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類【下一頁】

恒生義工更與年輕人一同參加太陽能導賞團導師訓練，學習介紹太陽能系統、可再生能源及可持續發展的知識。計劃將在突破青年村陸續推出更多氣候教育活動，包括由專業樹藝師帶領的樹木護理工作坊、綠色訓練營、以 及本地青年氣候峰會等，期望一年能吸引約5,400名青年參加。

恒生傳訊及企業可持續發展總監羅淑雯表示，「減碳恒動 – 太陽能關懷計劃」讓更多本地慈善機構可使用可再生能源，減少碳排放，並採用創新及可持續的模式，為氣候教育提供長遠而穩定的資源，啟發年輕人就應對氣候變化作出行動。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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編輯：陳韻妍


 

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港股 可持續發展 太陽能 補貼 氣候暖化 工作坊 恒生銀行（00011）

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