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【保險研究】保監局：港人保險認知程度為中等　缺乏風險敞口與保障需要相關知識

Hot Talk 17:39 2022/08/29

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保監局：港人保險認知程度為中等　缺乏風險敞口與保障需要相關知識

保監局發表《香港保險認知研究》結果，評估港人在作出與個人保險有關的重要決定時，應具備的知識、技能、態度及行為。整體分數為52%，反映本港的保險認知程度為中等。

在知識和技能方面，受訪者對保險原則及常見保險產品的特性有廣泛認識，但缺乏有關風險敞口和保障需要的知識。態度方面的分數為54%，受訪者普遍同意保險對所有人而言都是重要的風險管理工具，超過一半信賴保 險中介提供的意見，以及保險公司在經營業務時能滿足 他們的需要。不過，過多選擇和資訊令受訪者難以從不同產品中作出選擇。

行為方面的分數為48%，顯示受訪者偏重依賴家人或朋友的意見，作為可靠資訊來源。投保人當中，少於一半在購買保險前嘗試比較不同公司的產品，五分之一人忽視詳細條款及細則或產品小冊子。非投保人由於低估保險的效用及迴避以其獲取保障，故認知程度遠遜投保人。

研究結果亦顯示，處於不同人生階段令保險認知程度存在差異。青年組別的分數最低，只有40%，大部分受訪者均認同對保險有需要，但少於十分之一透過學校課 程認識到該主題。

保監局行政總監張雲正呼籲業界，透過提供合適和可負擔的保障型保險產品，協助公眾管理他們不斷演變的風險 ，從而體現保險所應發揮的角色。

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記者：余倩敏

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