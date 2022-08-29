▲ 【中概股審計】高盛：中美監管達協議令中概股除牌風險大降至50% 聚焦4個以資本為核心的選股策略

中美監管機構上周五就中概股審計監管達成合作協議，高盛認為，中美監管達成協議後，中概股被逼退市的機會率，由3月的95%降至50%，若退市風險完全消除，或會帶動中概股的市盈率提高11%，MSCI中國指數成分股市盈率則提高5%。相反，若有中概股被逼股市，中概股及MSCI中國指數估值將分別下降13%及6%。

中美就審計監管達成合作協議 審計底稿存放在內地的香港事務所【下一頁】

高盛稱，中美兩國上周五簽署合作協議是一大突破，但仍有更多細節工作需要執行，相信在中美緊張局勢下，將會有更多中國ADR尋求在美國市場以外上市。

美國早前將159隻中概股列入預定除牌名單，根據美國《外國公司問責法案》（HFCAA），若外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，有關公司可能面臨被除牌。

維持科網股「增持」評級

高盛指，雖然除牌的不明朗性存在，但維持科網股「增持」評級，因監管收緊周期有改善，而且盈利已見底、估值並不昂貴，投資者持倉偏低，並聚焦四個以資本為核心的策略，尋找跑贏指數股份，相信中概股回流本港上市的趨勢會持續。

四個以資本為核心的策略，分別是尋找（1）會進行股份回購的公司；（2）有私有化可能的公司；（3）同時在港美上市的公司；（4）由美國回流至中港的公司，相信這4類股份近日會跑贏大市。

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編輯：陳韻妍