  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度雙子大樓涉違規被炸毀 逾1500戶需暫時撤離

環球社會熱點 18:05 2022/08/29

分享：

分享：

印度法院去年下令，拆除印度北部諾伊達地區的雙子大樓。拆除工作終於完成，當地政府需要提早疏散數千名民眾。印度官員透露，是次拆除工作共消耗逾3,700公斤炸藥，當局亦預料將產生逾8萬噸瓦礫，當中大部分將用作填補現場缺陷。

印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片） 【下一頁】

印度最高法院去年結束長達12年的官司，下令新德里（New Delhi）郊區諾伊達地區（Noida）的雙子大樓需要拆除。法院表示，兩座分別32層及29層高的大廈違反多條建築條例，其建築商亦涉嫌勾結政府官員。

印度周日（28日）正式炸毀大廈，當局提早7小時疏散附近逾1,500戶家庭，受影響人數多達數千人。當地媒體報道，炸毀工作共消耗逾3,700公斤炸藥。當地官員Ritu Maheshwari 事後表示，拆除工作規模很大，但一切如預期中順利。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

當局預料炸毀後將產生大約8.8萬噸瓦礫，當中大部分將用於填補現場地面缺陷，剩餘的則會回收。有參與炸毀工作的建築商表示，炸毀工作耗資1.8億印度盧比（約1,800萬港元），從建築高度、體積及結構密度等方面而言，應屬全球前5大建築拆除項目。

印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕 【下一頁】

當地消防員炸毀後於現場灑水，減少空氣中漂浮塵埃數目。附近亦有部分建築被白色塑料布覆蓋，避免碎石損毀。有需要暫時撤離的民眾透露，上周六（27日）已和家人入住酒店，憂慮空氣中或存在有害物質損害健康，將在炸毀24小時後才重返家中。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
2022/08/24
印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童
2022/08/22
印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童
印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕
2022/08/20
印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕
印度男被控性騷擾獲准保釋 因法院稱受害女子衣著挑逗
2022/08/19
印度男被控性騷擾獲准保釋 因法院稱受害女子衣著挑逗
印度獨立75周年 莫迪豪言25年内要變發達國家
2022/08/15
印度獨立75周年 莫迪豪言25年内要變發達國家

你可能感興趣

印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
08:05 2022/08/24
印度大學教授慘遭家暴 悍妻除鞋連打20下唔敢還手（有片）
印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童
16:51 2022/08/22
印度「番茄流感」錄82宗確診 均為5歲以下幼童
印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕
16:17 2022/08/20
印度黑幫開假警局收保護費 經營8個月先被捕
網絡熱話 印度 新德里 消防員 印度盧比

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
希拉莉出派對相 撐芬蘭總理「繼續跳舞」
希拉莉出派對相 撐芬蘭總理「繼續跳舞」
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月29日 時間18:00）
【英國王室】威廉3仔女轉新校 因一點惹家長不滿
【英國王室】威廉3仔女轉新校 因一點惹家長不滿
巴基斯坦「聖經級洪水」過千人死 再尋求國際援助
巴基斯坦「聖經級洪水」過千人死 再尋求國際援助
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款