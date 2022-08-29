印度雙子大樓涉違規被炸毀 逾1500戶需暫時撤離

印度法院去年下令，拆除印度北部諾伊達地區的雙子大樓。拆除工作終於完成，當地政府需要提早疏散數千名民眾。印度官員透露，是次拆除工作共消耗逾3,700公斤炸藥，當局亦預料將產生逾8萬噸瓦礫，當中大部分將用作填補現場缺陷。

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印度最高法院去年結束長達12年的官司，下令新德里（New Delhi）郊區諾伊達地區（Noida）的雙子大樓需要拆除。法院表示，兩座分別32層及29層高的大廈違反多條建築條例，其建築商亦涉嫌勾結政府官員。

印度周日（28日）正式炸毀大廈，當局提早7小時疏散附近逾1,500戶家庭，受影響人數多達數千人。當地媒體報道，炸毀工作共消耗逾3,700公斤炸藥。當地官員Ritu Maheshwari 事後表示，拆除工作規模很大，但一切如預期中順利。

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當局預料炸毀後將產生大約8.8萬噸瓦礫，當中大部分將用於填補現場地面缺陷，剩餘的則會回收。有參與炸毀工作的建築商表示，炸毀工作耗資1.8億印度盧比（約1,800萬港元），從建築高度、體積及結構密度等方面而言，應屬全球前5大建築拆除項目。

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當地消防員炸毀後於現場灑水，減少空氣中漂浮塵埃數目。附近亦有部分建築被白色塑料布覆蓋，避免碎石損毀。有需要暫時撤離的民眾透露，上周六（27日）已和家人入住酒店，憂慮空氣中或存在有害物質損害健康，將在炸毀24小時後才重返家中。

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責任編輯：李俊儀