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【業績│內險股】中國太平中期少賺47%　不派息

股市 17:20 2022/08/29

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中國太平中期少賺47%，不派息。

中國太平 （00966） 公佈截至6月底止中期業績，期內總保費及保單費收入1604億元，按年升2.2%；股東應佔溢利27.09億元，按年跌47%。不派中期息，去年同期同樣不派息。

上半年壽險經營淨溢利30.16億元，按年跌57%。期內新業務價值28.38億元人民幣，按年跌11.1%，降幅低於主要同業且逐季改善。其中，第二季度新業務價值按年增長14.7%。內含價值較去年底升1.2%至2429.81億元。新單期繳保費按年增長9.4%。代理人數較年初增長3.7%。

產險方面，境內產險及境外產險的期內經營淨溢利分別是5.73億元及1.28億元，前者按年升逾4倍，後者按年跌41.2%。上半年綜合成本率98.8%，按年改善5.3個百分點，並扭虧為盈。

投資表現方面，集團上半年年化總投資收益率3.35%，較上半年跌2.86個百分點，淨投資收益率維持在4.05%。

另外，公司指太平香港本地業務穩步發展，原保費收入按年增長3.4%。

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記者：余倩敏

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港股 業績公布 內含價值 新業務價值 中國太平（00966）

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