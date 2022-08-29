▲ 【解碼｜美團】美團次季業績勝預期 券商唱好下半年外賣復甦、酒店旅遊料8月起恢復增長

內地互聯網巨頭「ATM」之一、外賣及生活預訂平台美團 （03690） 第二季業績遠勝預期，多間券商上調美團目標價。綜合市場分析，美團下半年收入表現料繼續復甦，儘管疫情反覆，但外賣業務具彈性，料今季相關訂單量續錄增長，而即時配送電商平台美團閃購具有巨大潛力，同時酒店及旅遊業務8月起漸見改善。

花旗：若9月起仍持續改善 料收入和利潤改善屬穩固

花旗維持美團買入評級，將目標價由225元上調至235元。花旗指出，中國放寬封城措施後6月需求迅速反彈，帶動美團第2季度業績穩健，超出市場預期，而美團管理層在電話會議中表示，其7月和8月的業務較 6 月有較好的反彈，如果美團業務從9月起持續改善，料收入和利潤相關趨勢屬穩固。

富瑞：美團閃購釋放巨大本地需求 到店及酒店網上滲透率有待提高

富瑞維持美團買入評級，將目標價由326元上調至328元。富瑞稱，美團第2季度收入超預期及 EBITDA 轉為正數後，上調美團第3季度美團外賣、到店、酒店及旅遊業務預期。富瑞認為，美團即時配送電商平台美團閃購將釋放具有巨大潛力的本地需求，而到店及酒店市場也是一個網上滲透率低的巨大市場。

美銀：酒店及旅遊業務8月恢復增長

美銀證券維持美團買入評級，將目標價由234元上調至239元。美銀證券認為，美團外賣在6月份按年升10%，並在7、8月份進一步改善；內地外出堂食需求增加，推動美團7月到店業務中雙位數，8月份進一步改善；酒店及旅遊業務交易總額在7月份跌幅收窄，並在8月恢復增長。

美銀估計，美團下半年收入按年增長27%，毛利率保持負數但按年有改善。但美銀提醒，美團仍面臨宏觀不確定性，疫情防控以及消費意欲影響。

摩通：美團基本面展望漸趨正面

摩根大通維持增持評級，將目標價由225元上調至260元。摩通認為，美團次季業績強勁，其基本面及財務展望漸趨正面。摩通提到，上季美團新業務虧損減少及核心本地商業業務利潤表現超預期，反映良性競爭環境下，容許美團提高外賣業務盈利能力、配送網絡有充足騎手供應。摩通上調美團今、明兩年盈利預測85%及51%。

高盛：美團第3季度業績前景可見度較高 業務具韌性

高盛看好美團強勁業績的可持續性，預計第3季度業績前景可見度較高，以及管理層重申其2025年目標下，投資者對美團持積極態度。高盛提到，儘管受疫情影響，美團下半年復甦路徑仍具不確定性，但其外賣業務的1P+3P模式，及其本地服務領導地位，反映其業務具韌性，下半年持續看好本地服務業務前景。維持買入評級，將目標價由252元上調275元。

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記者：李哲毅

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