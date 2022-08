美警員要求持槍男棄械不果 數秒內近距離連開多槍擊斃（有片）

美國早前發生一宗兄弟被槍擊事件,南加州橙縣警局近日發布警員隨身鏡頭影片,還原其中一人中槍過程。當中顯示,多位民眾圍住一名中槍倒地的男子,並為他急救。旁邊的紫色衫男子突然持槍出現,警員近距離連開多槍將他擊斃,引起外界批評。橙縣警長強調,警員做法合乎規定。

《紐約郵報》(New York Post) 報道,橙縣(Orange County)警方於本月6日中午12點半接報到達Heritage Hotel,據知21歲的Dylan Jimenez及28歲兄長Bryan Matthew Richardson與另一人發生爭執,雙方開槍攻擊,Jimenez中槍垂危。開槍男子在警方到場前已逃去無蹤。

涉事警員隨身錄影鏡頭顯示,多位民眾正圍著Jimenez施救,情緒不穩的Richardson突然從車裡取槍,有路人大叫「他拿著槍指住人」(He has a gun in his hand pointing it at people)。

警員立即取槍指向Richardson並要求他棄械,但警員只告誡一次後,短短數秒間﹑在不足一米距離對Richardson最少連開8槍,他隨即倒地不起。兩兄弟其後被送院搶救,惟最終雙雙證實死亡,至於另一受傷男子在醫院接受治療。

橙縣警長米納(John Mina) 發表聲明指,有關警員已被勒令休假,當局正調查事件。米納指,由於男子不聽從要求棄械,警員才按照規定開槍。他強調民眾應全面了解情況才作評論,並非倚賴傳媒剪接片段來理解事件。

