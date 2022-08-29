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美警員要求持槍男棄械不果 數秒內近距離連開多槍擊斃（有片）

環球社會熱點 17:40 2022/08/29

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美國早前發生一宗兄弟被槍擊事件，南加州橙縣警局近日發布警員隨身鏡頭影片，還原其中一人中槍過程。當中顯示，多位民眾圍住一名中槍倒地的男子，並為他急救。旁邊的紫色衫男子突然持槍出現，警員近距離連開多槍將他擊斃，引起外界批評。橙縣警長強調，警員做法合乎規定。

外媒揭俄國家情報機構用美人計 派特工接近北約官員多年 【下一頁】

《紐約郵報》（New York Post） 報道，橙縣（Orange County）警方於本月6日中午12點半接報到達Heritage Hotel，據知21歲的Dylan Jimenez及28歲兄長Bryan Matthew Richardson與另一人發生爭執，雙方開槍攻擊，Jimenez中槍垂危。開槍男子在警方到場前已逃去無蹤。

涉事警員隨身錄影鏡頭顯示，多位民眾正圍著Jimenez施救，情緒不穩的Richardson突然從車裡取槍，有路人大叫「他拿著槍指住人」（He has a gun in his hand pointing it at people）。

加州警近距離連開多槍撃斃男子（慎入）

土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校 【下一頁】

警員立即取槍指向Richardson並要求他棄械，但警員只告誡一次後，短短數秒間﹑在不足一米距離對Richardson最少連開8槍，他隨即倒地不起。兩兄弟其後被送院搶救，惟最終雙雙證實死亡，至於另一受傷男子在醫院接受治療。

橙縣警長米納（John Mina） 發表聲明指，有關警員已被勒令休假，當局正調查事件。米納指，由於男子不聽從要求棄械，警員才按照規定開槍。他強調民眾應全面了解情況才作評論，並非倚賴傳媒剪接片段來理解事件。

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責任編輯：郭麗明

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