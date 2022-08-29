  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甯漢豪：收回粉嶺高球場建屋具合理基礎　料10年內建成1.2萬戶公屋單位

理財智慧 17:29 2022/08/29

分享：

分享：

政府計劃收回粉嶺高爾夫球場部分用地，以興建公營房屋，惟該計劃一直備受爭議。發展局局長甯漢豪今日出席活動稱，要思考政府有否合理基礎推展有關項目，「就粉嶺高爾夫球場項目而言，答案是『有』的。」，她又稱會做好解說工作，爭取如期落成1.2萬個公屋單位。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

甯漢豪會見傳媒時指，粉嶺高球場項目早年經過公眾討論和可行性研究，在交通、環境影響評估、建屋等方面均沒有不可克服的困難。項目所涉公屋單位是未來10年房屋供應的重要構成部分，而在高球場用地建屋，並不影響香港推動高爾夫球運動發展。

她提到，該項目涉及的32公頃土地現以短期租約租出，並非私人遊樂場地契約，當局早前已表明有關租約於2023年8月屆滿後，用地將歸還政府。

【藍籌業績】 平保上半年多賺近4% 次季業績見回穩 股價一度彈逾4%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

甯漢豪又說，過去數年，不少造地項目引起爭議，每當進入環評、城市規劃等程序，爭議往往白熱化。她認為社會不應放大爭議，應實事求是進行討論，政府也有能力做好解說，現階段她對爭取上述公屋單位如期落成有一定信心。

粉嶺高球場的公營房屋發展計劃，曾於月中於環諮會審議，惟最終環諮會暫緩決定，料明年4月才可提交報告續審。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

甯漢豪 公屋 粉嶺高球場 高爾夫球 粉嶺 發展局 香港

上一篇文章

【躺平大賽】蒙特內哥羅年度「躺平大賽」男子連續躺60個小時奪冠 但獎金只有2700元?

下一篇文章

【投資分析】安本：兩年內主要經濟體將衰退　低配發達市場股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款