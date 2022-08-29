甯漢豪：收回粉嶺高球場建屋具合理基礎　料10年內建成1.2萬戶公屋單位

政府計劃收回粉嶺高爾夫球場部分用地，以興建公營房屋，惟該計劃一直備受爭議。發展局局長甯漢豪今日出席活動稱，要思考政府有否合理基礎推展有關項目，「就粉嶺高爾夫球場項目而言，答案是『有』的。」，她又稱會做好解說工作，爭取如期落成1.2萬個公屋單位。

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甯漢豪會見傳媒時指，粉嶺高球場項目早年經過公眾討論和可行性研究，在交通、環境影響評估、建屋等方面均沒有不可克服的困難。項目所涉公屋單位是未來10年房屋供應的重要構成部分，而在高球場用地建屋，並不影響香港推動高爾夫球運動發展。

她提到，該項目涉及的32公頃土地現以短期租約租出，並非私人遊樂場地契約，當局早前已表明有關租約於2023年8月屆滿後，用地將歸還政府。

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甯漢豪又說，過去數年，不少造地項目引起爭議，每當進入環評、城市規劃等程序，爭議往往白熱化。她認為社會不應放大爭議，應實事求是進行討論，政府也有能力做好解說，現階段她對爭取上述公屋單位如期落成有一定信心。

粉嶺高球場的公營房屋發展計劃，曾於月中於環諮會審議，惟最終環諮會暫緩決定，料明年4月才可提交報告續審。

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