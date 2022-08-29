【企業排名】全球智能手錶市佔率排名 Apple Watch繼續霸佔榜首 印度品牌竟擠身前五？

愈來愈多人喜歡使用智能手錶，而根據研究機構Counterpoint最新一期的全球智能手錶市佔率排名，蘋果Apple Watch繼續成為榜首，然而市佔率卻已跌至29.3％的份額，相比今年第一季度的36.1％市佔，有明顯的衰退趨勢。緊追在後的三星Galaxy Watch系列則取得9.2％市佔份額，排名第二，進一步縮減與蘋果之間的差距。

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至於排名第三至第八名的品牌則依序為：華為、Fire-Boltt、Noise、小米、Garmin與AMAZFIT。Fitbit則是罕見地被擠出前八強。值得留意的是，市佔排名竄升至第四與第五名的 Fire-Boltt、Noise，這2個新進榜單的公司，都是來自印度本土品牌。

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報告指出，由於印度智慧手錶市場的快速崛起，因此2022年第二季度全球智慧手錶市場的出貨量，相比去年同期增長13％，目前印度市場已晉升為全球智慧手錶僅次於北美的第二大國，中國市場則以落後一個百分點位居第三。

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記者：鄭日棱