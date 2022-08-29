  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資分析】安本：兩年內主要經濟體將衰退　低配發達市場股票

環球政經 16:52 2022/08/29

分享：

分享：

安本首席經濟學家Jeremy Lawson認為，預計未來兩年內主要經濟體將出現衰退。在一些國家，這些風險可能已經浮現。歐洲可能是最先陷入衰退的主要經濟體。在美國和其他一些發達經濟體，可能在較後的時間出現。

全球經濟步伐將出現重大分野。過去十二個月一直非常疲弱的中國經濟很可能正在加速。安本認為，過去十二個月一直非常疲弱的中國經濟很可能正在加速。雖然仍不是繁盛時期，亦不足以阻止全球經濟陷入低迷，但前景肯定與其他經濟體截然不同。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

安本多元資產研究主管Richard Dunbar稱，或許在股票市場的下跌中，未有反映出經濟衰退對企業盈利和現金流以及股息的影響。上一個財報季的表現強勁。安本認為，盈利的潛在風險並未反映在許多股票市場中。安本低配發達市場股票。基於估值和相對的宏觀吸引力，在新興市場的某些領域，特別是亞洲新興市場中，看到了估值上的優勢。

債券方面，正在以較安本樂觀一點的環境下定價，正在尋求增加投資組合中的政府債券配置。目前安本更願意考慮高質量的信貸。因此更偏好投資級別信貸而不是高收益信貸。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 債券 股票 歐洲 亞洲 中國 美國 新興市場 經濟

下一篇文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】科大學生創平台　助非科班人士輕鬆完善宣傳設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款