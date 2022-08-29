【投資分析】安本：兩年內主要經濟體將衰退　低配發達市場股票

安本首席經濟學家Jeremy Lawson認為，預計未來兩年內主要經濟體將出現衰退。在一些國家，這些風險可能已經浮現。歐洲可能是最先陷入衰退的主要經濟體。在美國和其他一些發達經濟體，可能在較後的時間出現。

全球經濟步伐將出現重大分野。過去十二個月一直非常疲弱的中國經濟很可能正在加速。安本認為，過去十二個月一直非常疲弱的中國經濟很可能正在加速。雖然仍不是繁盛時期，亦不足以阻止全球經濟陷入低迷，但前景肯定與其他經濟體截然不同。

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安本多元資產研究主管Richard Dunbar稱，或許在股票市場的下跌中，未有反映出經濟衰退對企業盈利和現金流以及股息的影響。上一個財報季的表現強勁。安本認為，盈利的潛在風險並未反映在許多股票市場中。安本低配發達市場股票。基於估值和相對的宏觀吸引力，在新興市場的某些領域，特別是亞洲新興市場中，看到了估值上的優勢。

債券方面，正在以較安本樂觀一點的環境下定價，正在尋求增加投資組合中的政府債券配置。目前安本更願意考慮高質量的信貸。因此更偏好投資級別信貸而不是高收益信貸。

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責任編輯：黃苑筠