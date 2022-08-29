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近4分1英國人冬天打算唔開暖氣 1成計劃借貸付能源費

環球社會熱點 17:08 2022/08/29

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英國能源價格上限急增，民眾將難以在冬天維持以往經常開暖氣的習慣。當地有調查指出，接近25%民眾今年冬天不會開暖氣，1成受訪者會借貸應付急升的能源費用。自由民主黨警告，民眾今年冬天可能面臨難以抉擇的局面。

英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢 【下一頁】

英能源價格上限明年料近翻倍 4月再激增逾2.8萬 【下一頁】

自民黨委託調查公司Savanta ComRes，在能源價格上限調整前訪問約2,000名民眾，查詢他們如何應對能源價格上升。當中23%受訪者稱寧願在冬天不開暖氣，有18歲以下子女的受訪者中更有多達27%表明不會開暖氣。7成受訪者選擇降低開暖氣的頻率，約10%民眾則會貸款來應對能源費用劇增。

自民黨發言人Christine Jardine表示，英國家長需要在保暖及餵飽子女之間取捨是英國的國家級醜聞，不應出現如此狀況。Jardine直言，家庭及退休人士需要作出「心痛」的決定，全因現任政府襲讓他們失望。

Jardine亦指出，英國距離經濟災難近在咫尺，狠批責任全在保守黨政府，指摘他們現時群龍無首，保守黨潛在未來領袖或未來首相又似乎十分離地。Jardine呼籲向獲利甚豐的石油及天然氣公司徵稅，利用資金幫助英國家庭及有需要人士。

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責任編輯：吳漢培

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