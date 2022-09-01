【有故事的人@iM網欄】「義」靈凡仙 拜四角

新居入伙，特別像蕎蕎那丟空了半年的房子，不少人都會先拜四角，祈求五方神明後得家神保佑，家宅平安。

聽說拜四角只需要買衣紙「四角衣」，拜四角祭品，黃色的「大百解」，揀好日子便可以，不難。

蕎蕎真的不懂，四處打聽，託朋友的朋友向凡仙請教。

凡仙直說：這些事，我不會！

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不會也沒辦法，世間事，那有什麼都懂的，但令蕎蕎最不解的，是一個手滑，怎麼會落得那麼嚴重？

喬喬和她的新同屋閨蜜對這種操作失誤也真是感概。

喬喬不過是在新居的厨房悠閑地做個入伙飯，手一滑，裝滿白糖的玻璃罐，就滑下去了。

她只看到透明玻璃閃爍了一下，手腕刺痛了一下，同屋閨蜜跑進來一看，臉霎那也白了。

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據閨蜜的描述，那情景，就像是兇案現場一樣。

白色的糖灑滿廚房一地，上面染了猩紅的鮮血，整個地都是血，非常嚇人。

喬喬手腕縫了好幾針，醫生說玻璃剛好割上了她手腕的大動脈，所以流了不少血，得在醫院住上好幾天。

蕎蕎和同屋閨蜜也實在想不通，怎麽一個手滑會割上大動脈？是因為沒有在入伙前拜四角？

蕎蕎對鬼神一直不信不疑，但同屋閨蜜越想越覺得不對勁，找朋友又再問上凡仙。

凡仙看過新屋的照片，簡單說了句：稍後幫你們清理。

第二天，再回同屋閨蜜：清理好了，但你們自己也可以繼續薰白鼠尾草或點精油，淨化居所。

閨蜜乘著機會，再請教凡先：是不是得做點什麼，如補拜四角等。

凡仙反問：這屋子已丟空了大半年，妳們倆入住前做了些什麼？

閨蜜想了很久，她剛出完差趕回來，搬進新居才第一天，就出事了。但蕎蕎呢？

這一問，果真問出個所以然來。

原來蕎蕎這對她的瑜伽老師每次在課堂上敲的頌缽非常著迷。

於是也買了一個看起來滿有歷史性的小喜瑪拉雅缽，在新屋連敲了兩天，希望藉著直達心靈深處的頌缽獨特頻率，淨化新居。

閨蜜把原話帶給凡仙，凡仙分享他的看法：

在廟宇裡敲頌缽、木魚的僧侶，他們在做什麼？ 是邊敲邊唸經超渡亡魂，讓他們早登極樂。

蕎蕎猛敲了兩天，聚了一大班靈，卻沒準備唸經，那算是什麼？



當然這都是凡仙的看法。

敲、聚、渡、散，是真是假，沒人可以說得準，也不知道是誰說了算。

但蕎蕎新居卻是再沒出什麼大問題了。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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