【PLP】滙豐保險推滙萃保障相連保險計劃　全港首隻保障型投資相連壽險

▲ 滙豐保險推滙萃保障相連保險計劃，為全港首隻保障型投資相連壽險。

滙豐保險推出滙萃保障相連保險計劃，為全港首隻保障型投資相連壽險（Protection Linked Plans，簡稱PLP）。標榜較傳統投資相連保險提供更高人壽保障，受保人亦可在沒有任何費用的情況下，靈活改變投資組合內的基金選擇。

該計劃設有最低身故賠償，讓持有人在整個保單期內，根據人生階段保障需要轉換投資選擇，保單持有人亦可在受保人65歲或之前，從3種保額選擇中調整保障水平。

保單持有人可在受保人65歲或之前，選擇保額相等於應繳保費總額的150%，200%或250%。如保單持有人選擇250%身故賠償選項，而受保人於65歲或之前離世，其身故賠償便會是應繳保費總額的250%或戶口價值的105%，以較高者為準。所提供的身故賠償須繳付保險費用。

另外，即使受保人戶口價值跌至零，但保單在符合特定條件下維持生效，仍可在65歲或之前，索償應繳保費總額的250%作身故賠償。

滙豐保險上半年新業務價值按年升57%

計劃的投資選擇連結多元資產、股票、固定收益及ESG基金等投資，每項投資選擇均與一隻證監會認可基金掛鈎。以美元保單為例，設有37隻基金供選擇。同時，該計劃提供風險配對及降低風險服務，以協助保單持有人接近退休時降低風險。

滙豐保險表示，2022年8月29日至2022年9月30日期間，該計劃會因應不同供款年期，提供特別首年保費折扣優惠。

保監局去年引入全新產品類別PLP，滙豐保險指推出此類產品，主要是為了鼓勵過往較被市場忽略的年輕一代提早規劃退休，並為市場帶來更多選擇，滿足大眾在不同人生階段的退休需要。

滙豐保險又公佈，其上半年新業務價值按年增長57%，預期下半年仍能取得按年增長。滙豐保險香港行政總裁文德華解釋，上半年績佳因公司去年投資於虛擬售渠道，故疫情下客戶仍能經面對面以外渠道投保，而且滙豐保險期間引入新的醫療產品及高資產淨值產品亦有帶動。

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記者：余倩敏