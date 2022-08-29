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【自製iPhone】外國網友開發客製化iPhone網站　設計一無二專屬手機（附連結）

科技 19:07 2022/08/29

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有外國網友就開發客製化iPhone網站，讓大家設計專屬手機，當中更可以將Mac配件放到iPhone上！

蘋果（Apple）將於香港時間9月8日凌晨1時舉行發布會，預計屆時將發表iPhone 14系列新產品。但新iPhone未必可滿足所有人的需求，有外國網友就開發客製化iPhone網站，讓大家設計專屬手機，當中更可以將Mac配件放到iPhone上！

【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會 iPhone 14系列手機將登場

用戶可在手機下方選擇喜歡的配件。

可選擇Mac Pro、iPod等零件

如「果粉」認為iPhone多年來的設計變化幅度有限，可嘗試在網上製作「下一款 iPhone」。網站首頁會是一款全屏幕的iPhone ，上面沒有任何按鈕或配件，如前後鏡頭、音量鍵、電源鍵、充電接口等，需要由用戶自行添加。

除了現時iPhone常見的配置，網站也提供蘋果其他產品的配件，如Mac Pro、 Pro Display XDR顯示器、iPod等設備的零件，就連遊戲搖桿、十字按鈕、Mac Pro的滾輪、巨大相機等也可以添加至iPhone！

【蘋果動向】多工系統問題多 iPadOS 16料未能9月登場

【蘋果動向】傳iPhone 14 Pro「剪瀏海」 新專利文件曝光

當用戶完成手機設計後，可以自己的iPhone改名；而網站也可以讓用戶將作品儲存成影片。

按此到網站

責任編輯：廖淑瑩

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