【救亡方案】Netflix廣告訂閱方案細節曝光？　發言人澄清消息純屬猜測

據《彭博》報道,Netflix即將推出包括廣告方案,每月月費為7至9美元、不能下載影片離綫觀看等細節。然而The Verge引述Netflix發言人表示,現時的消息都只是猜測(“all just speculation at this point.”)。

自從Netflix公布,訂閱人數為10年以來首次下跌,該公司於4月時稱,將推出包括廣告的訂閱方案,以低價吸納新舊客戶。上星期五,《彭博》報道,廣告方案的更多細節,指出該計劃每小時約有4分鐘的廣告加插在影片前和中間,Netflix的兒童內容或原創電影亦不會有廣告,並打算於今年底先在6個國家試行,預計明年初全面實行。

但The Verge引述Netflix發言人Kumiko Hidaka表示,公司仍處於考慮如何推出低價的廣告訂閱方案的早期階段,尚未作出任何決定。

事實上,近年串流媒體競爭愈趨激烈,如Disney+ 也宣布將於12 月推出廣告方案; HBO Max則早於2021年6月,推出了10美元的廣告訂閱方案,用戶將不能以下載影片離綫觀看及以4K畫質播放。

