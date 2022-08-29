  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救亡方案】Netflix廣告訂閱方案細節曝光？　發言人澄清消息純屬猜測

環球政經 18:06 2022/08/29

分享：

分享：

據《彭博》報道，Netflix即將推出包括廣告方案，每月月費為7至9美元、不能下載影片離綫觀看等細節。然而The Verge引述Netflix發言人表示，現時的消息都只是猜測（“all just speculation at this point.”）。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

自從Netflix公布，訂閱人數為10年以來首次下跌，該公司於4月時稱，將推出包括廣告的訂閱方案，以低價吸納新舊客戶。上星期五，《彭博》報道，廣告方案的更多細節，指出該計劃每小時約有4分鐘的廣告加插在影片前和中間，Netflix的兒童內容或原創電影亦不會有廣告，並打算於今年底先在6個國家試行，預計明年初全面實行。

【快手 1024】快手虧損大幅收窄 次季內地業務首次實現盈利 惟股價仍要跌一成【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

但The Verge引述Netflix發言人Kumiko Hidaka表示，公司仍處於考慮如何推出低價的廣告訂閱方案的早期階段，尚未作出任何決定。

事實上，近年串流媒體競爭愈趨激烈，如Disney+ 也宣布將於12 月推出廣告方案； HBO Max則早於2021年6月，推出了10美元的廣告訂閱方案，用戶將不能以下載影片離綫觀看及以4K畫質播放。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

HBO Max 串流 電影 廣告 Disney 媒體 廣告 Netflix 美元

上一篇文章

【投資分析】鮑威爾「放鷹」　景順：聯儲局轉鴿仍遙遠

下一篇文章

【躺平大賽】蒙特內哥羅年度「躺平大賽」男子連續躺60個小時奪冠 但獎金只有2700元?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款