【ESG】ESG基金上月恢復淨流入 今年首7個月吸金125億元

▲ 晨星指7月份本港ESG基金重新淨吸資。

全球受美國激進加息等所拖累，今年股債陷雙殺，累及本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金亦甚反覆，經歷5月份及6月份持續走資，上月已有改善。據晨星的最新統計，7月份ESG產品恢復淨流入額，吸資約9394萬美元（折合逾7.3億港元）。

放眼較長線，如以今年首7個月來看，晨星統計市面109隻ESG基金，以及5隻相關ETF，累計淨吸資16.13億美元（或逾125億港元），而專家指在動盪市下，以專攻亞洲的ESG基金為首選。

至於以資產值衡量，晨星指，截至7月底，本港ESG基金的總額逾1315億美元（或逾1.02萬億港元），雖較去年底的1630億美元，縮水約314億美元，以幅度計，減少19%，然而，上月總資產值又再重上1萬億港元。

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晨星發言人表示，近期主打內地市場的ESG基金較受捧，除了由於A股跑贏港股外，且相信投資者了解到內地有較清晰的綠色發展藍圖，例如低碳轉型大計，致令個別專攻A股可持續股票的ESG基金逆市突圍。

不過，倘以年初至今的首7個月計，仍以布局全球股債的多元策略ESG產品持續較熱賣，主因是可分散風險。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑今早回應本報查詢指，該行仍然偏好亞洲ESG基金，主要是看好亞股的中長線前景。至於部分行業ESG基金，短期波動性或較大，可先作觀望，也適合作小量部署。

溫傑拆解，雖然現時亞股的預測市盈率回升至12.4倍，但仍是合理水平。 盈利方面，83%的亞洲企業已公布第二季季績，盈利按年上升超過8%，當中約47%的企業企業優於預期。 由於看好亞股前景，憧憬加入ESG的選股元素後，可中長線進一步提升回報及風險比率。 部分投資者或擔心中港股市前景，誠然內地7月的經濟數據遜預期，而8月又遭逢高溫缺電、疫情持續等不確定因素困擾，經濟回穩的勢頭或延遲出現，惟中長線趨勢暫未改變。此外，以亞洲ESG基金作部署，亦可分散投資風險。

溫傑補充，今年首7個月，市面熱賣ESG基金包括一隻環球平衡基金，以及兩隻環球大型股份基金，均是穩中求勝之選。估計是避險族深感後市仍然波動，因此傾向分散布局，以環球產品、甚至是平衡基金涉足股市。以貝萊德ESG多元資產基金為例，本身亦是該行推介的基金之一，其約50%投資於股票，30%於債券，料能有效駕馭未來的波動市況，投資者可適度部署，並作中長線布局。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪