▲ 【新指數】恒指公司推恒生滬深港通中國企業指數、80隻成分股 涵蓋中港上市互聯互通資格股份

恒指公司推恒生滬深港通中國企業指數，為恒生中國企業指數的延伸指數，共有80隻成份股，總市值逾25萬億元人民幣。根據回溯期測試計算，恒生滬深港通中國企業指數自2017年累計回報約12.6%。

五大成分股 4隻只在中或港上市

恒生滬深港通中國企業指數由符合南向通資格的恒生中國企業指數成份股及符合北向通資格的大型A股組成，最大五隻成分股中，貴州茅台（滬：600519）、騰訊 （00700） 、寧德時代（深：300750）、美團 （03690） 為僅在內地或香港其中一個交易所上市，只有建行 （00939） 同時在中港上市。

要成為恒生滬深港通中國企業指數成分股，上市至少1個月，外資持股比例（只適用於A股）少於26%，現有成分股則少於28%。成分股每季均會檢討一次，以流通市值加權法計算，每隻成分股比重上限為8%。

據6月30日指數檢討結果，恒生滬深港通中國企業指數將有成分股變動，加入商湯 （00020） 及伊利（滬：600887），剔除中國太平 （02601） 及智飛生物（深：300122），變動於9月5日生效。

金融及消費比重相若

截至8月19日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業（20.6%）、必需性消費（19.4%）、資訊科技業（17.5%）及工業（13.3%）。

恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，中國資本市場持續邁向國際化，開放程度不斷提升，愈來愈多全球投資者將目光投向A股市場，推出恒生滬深港通中國企業指數，冀全面追蹤具代表性的中國企業，助投資者把握不斷湧現的市場投資機遇。

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記者：袁諾曦