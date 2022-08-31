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【小老闆生意經@iM網欄】風水有利店鋪人流更旺

名人薈萃 09:00 2022/08/31

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在中國傳統的風水學上，擺設是一個非常重要的環節，不論是店舖、家裡抑或是辦公室坐的位置，都可以講究風水。筆者對風水不是特別有研究，只是純粹以顧客視角的角度出發，覺得某些擺設及位置會更吸引顧客進店，繼而有利讓自己的店鋪更旺、更多人流。

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

首先，店鋪的門口不宜過小或過窄，否則會讓顧客出入相當不便。加上店舖的門口附近擺放什麼，會影響路人對店舖第一個印象是什麼。而門口的出入通道是大是小，亦影響到路人能否看清楚店內賣的是什麼。而過小的門口會讓顧客出入不便。今時今日，很多店舖的門口均是向上下的拉閘式趟門，這樣的門口會令人流量更多。而顧客一進入店內，便可清楚看到店內賣的商品是什麼。簡單清楚的展示，會增加到商品出售的機會。然而，商品展示得整齊而有次序，會讓客人更容易找到所需要的產品。

而在做生意的角度，切忌在店面上擺放太多雜物，一來予入店的顧客感覺不好，二來有機會影響到店內本身的財位受壓。當財位受壓時，即不易聚財，店內的生意亦難有起色。至於收銀機的位置，亦是十分重要。收銀台關乎店鋪的財運，因此不能亂放。如收銀機背對門口，亦會影響店內財運，當然詳細亦要根據店舖本身的五行屬性及位置去研究。

始終做老闆開店都是為了賺錢，因此，傳統風水學寧可信其有，不可信其無。很多人都說風水對做生意有很大的影響，否則不會這麼多人都相信。而最簡單的風水擺設就是擺放招財貓，相信很少有做生意的人抗拒擺放招財貓。招財貓喻意招財、平安，將招財貓擺放在店鋪門口附近的位置，可帶旺更多人流，從而提升營業額。

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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