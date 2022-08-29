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【農行1288】農業銀行上半年按年多賺5.5%　內房不良貸款金額及不良率較去年底雙升

股市 16:34 2022/08/29

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農業銀行  （01288） 收市後派中期成績表。上半年純利按年增5.5%，至1289.45億元（人民幣，下同）。營業收入為3876.59億元，按年增5.8%。

農行上半年信用減值損失錄得1055.3億元，按年擴大9.8%。淨利息收益率2.02%，按年跌0.1個百分點。淨利息收入為3002.19億元，按年增6%，手續費及佣金淨收入為494.89億元，按年增2.8%。

截至6月底，農行不良貸款率為1.41%，較去年底降0.02個百分點。

按行業劃分的公司類不良貸款結構，截至6月底，房地產業不良貸款金額334.54億元，佔整體不良貸款15.3%，不良率3.97%，較去年底分別增18.7%、增1.6個百分點，以及增0.58個百分點。

個人貸款方面，當中的個人住房貸款，6月底不良貸款194.76億元，佔該行整體不良貸款7.4%，不良率0.36%，與去年底比，分別增3.2%、降0.3個百分點，以及持平。

農行今收報2.58港元，無升跌。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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編輯：胡學能

港股 H股 農業銀行（01288） 國有內銀股 業績公布

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