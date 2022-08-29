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【餐飲業】通脹影響出外用餐意慾　惟早餐消費未變

商業 16:07 2022/08/29

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通脹持續令餐點費用增加，惟美國調查顯示早餐銷售有回到疫前水平。(法新社圖片)

一日之計在於晨，打工仔不能空肚開工要食早餐，有調查指在通脹環境下，即使上班族要更為節儉減少外食，對早餐的消費並沒太大變化。市場研究機構NPD集團的報告反映，通脹持續令餐點費用增加，第二季餐廳的整體人流有2個百分點下跌，而當中未見大變化的類別只有早餐及早晨小食。即使人們因為通脹而減少在外消費，但似乎對已經復常重返辦公室的打工仔並無影響，每天早上仍然需要一杯醒神咖啡。

【環保工業】日本發展稀有金屬回收　料2030年處理量倍增

餐飲企業如星巴克表示，其早晨銷售受到人們重回疫前工作常態所驅動。NPD集團餐飲分析師David Portalatin分析，早餐的開支負擔相對不大，對多數人而言只一杯普通或特製咖啡，花費比較能接受。

而據美國勞工統計局的數據，過去12個月在外飲食費用上升7.6%，在家飲食甚至達到13.1%更高。一位居於紐約的26歲受訪者Kathleen Flynn表示，即使現在已減少其他外食花費，仍會每天早上到咖啡店購買咖啡及麵包享受一刻快樂。

餐飲業界深明早餐銷售重要性，皆有落力提升餐單吸引力，惟近年疫情大多改變了習慣，店舖因人手不足或在家工作令早餐銷售急跌。近期歐美漸復常態，Numerator的市場數據顯示，快餐及咖啡店銷售在截至6月12日的52周總支出表現對比2019年水平上升32%。David Portalatin認為民眾已回到常態習慣。美國星巴克表示最新一季有逾半分店的早餐銷售接近疫前水平，美國麥當勞亦注意到同店銷售在第二季增長3.7%。

【收緊防疫】疫情收緊宴會入座　食肆憂中秋旺季再受挫

責任編輯:王浩賢

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