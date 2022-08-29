▲ 【大行分析】瑞信方錦聰：中資科網股估值吸引、聚焦營運效率助盈利 流量漸見頂促平台相互打通

中國互聯網行業過去一年經歷翻天覆地變化，宏觀經濟以至監管政策亦衝擊行業經營環境，然而風險及機會仍然並存。

瑞信亞太區證券研究董事總經理方錦聰接受專訪時認為，中資科網股次季業績比預期理想，反映基本面漸見改善，此外內地監管部門近期表態支持平台經濟發展，而行業估值水平仍相對較低，意味行業存在多個正面機會，但提醒仍須留意宏觀經濟及中概股退市風險對科網公司影響。

方錦聰指出，中資科網股在8月中旬時的估值只較疫情最嚴重的4、5月份時高出約半成，反映估值水位相對較低，而且內地監管趨向緩和，例如資本紅綠燈措施更多是聚焦綠燈。內地宏觀經濟增長放緩，「提質增效」等成為互聯網企業新重心。方錦聰指出，行業近季愈趨重視成本優化、改善架構、更精細化運營等，減少投資回報較低的項目。

3大方向提高營運效率

方錦聰指出，互聯網行業優化營運效率主要有3大方向，包括：（1）提升盈利效率；（2）透過更多附加服務，提高現有流量變現能力；（3）優化產品體驗，推高變現效率。他又稱，行業增速放緩以至流量見頂的大環境下，科網企業傾向「聯手做大個餅」，擴大生態圈互聯互通，冀刺激收入表現。

營運效率舉措何時見效？方錦聰認為，營運效率措施分為數個層次，首先是削減市場推廣等銷售相關開支見效最快，過去兩個季度已反映在業績上；其次是人員優化，料待兩至三個季度才能反映到財報上；最後是營運方向優化，這種調整的見效時間最慢。

疫情催生用戶新習慣 子板塊滲透率有待提升

投資者關注科網公司以後是否高增長不再。方錦聰認為，成本優化可以帶動盈利表現，而預期市盈率倍數則視乎企業營收增長故事。他解釋，用戶在疫情期間培養即時配送雜貨需求，相關子板塊滲透率有待提升，此外企業可以提高廣告精準度、推出新遊戲玩法等。

內地4月起重批遊戲版號，但大型遊戲廠商獲批遊戲稀少。方錦聰指出，日後遊戲版號批出數目會少於前幾年水平，料現時政策傾向避免頭部廠商獨大，冀公平發布遊戲版號達至百花齊放，但同時市場更聚焦成熟IP及玩法的高畫質遊戲，大型遊戲廠商在人才及資源上仍然有優勢。

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記者：李哲毅