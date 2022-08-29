【蘋果動向】彭博：蘋果申請新商標　首款AR裝置名稱曝光

▲ 《彭博社》的最新爆料消息稱，蘋果最近於多國同步申請三個新的商標名稱，其中一個或會成為AR裝置的名稱。

雖然蘋果（Apple）研發的首款AR頭戴式裝置尚未推出，但市場上不時傳出相關消息。蘋果繼早前申請註冊「Reality OS」的商標名稱後《彭博社》的最新爆料消息稱，蘋果最近於多國同步申請三個新的商標名稱，其中一個或會成為AR裝置的名稱。

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報道指，蘋果透過代辦公司負責提交申請多個註冊商標名稱，包括Reality One、Reality Pro及Reality Processor。由於蘋果在註冊文件中提到AR及VR頭戴裝置，令市場猜測將會與蘋果於明年初發表的AR/MR頭戴裝置的名稱有關。至於是次註冊除了在美國，亦在多國同時進行，包括英國、澳洲、加拿大、新西蘭、烏拉圭、沙地阿拉伯及哥斯達黎加。

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對於蘋果申請3個商標，《彭博社》估計各個名稱所指的意思各有不同。例如Reality One或是AR裝置的名稱；Reality Pro，則可能是以高階市場為定位的AR穿戴裝置名稱；至於Reality Processor，則是AR/VR穿戴裝置的處理器名稱。

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責任編輯：廖淑瑩

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