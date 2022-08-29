【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息

▲ 港元定存息最高6厘，跑贏銀債回報。

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8月已近尾聲，本周四（9月1日）已進入第3季的季尾，，尤其是本周五（2日）為銀債截止認購，市料業界的港元定期存款加息戰續升級。而率先掀戰幔是小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），該行連續第3周加息。

天星剛上調3個月及半年期港元定存年息，加幅最多是6個月期，驟升年息0.3厘至2.5厘，追貼騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 旗下虛銀富融（Fusion Bank），兩行年息成虛銀中最高。

美滙指數再突破109，港滙今早曾見7.8487，創兩周新低。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾利用大約8分鐘的Jackson Hole全球央行行長年會演講，發出一個更有針對性的訊息，而鴿派解讀的餘地更小。

花旗看好美元 料美滙指數年底見112

廖嘉豪認為，鮑威爾放鷹，料利率將繼續上升，聯儲局官員計劃實現、並維持更緊縮的金融條件，以減緩經濟放慢並降低通脹。不過，最近的數據反映經濟活動重新加速，勞動力市場仍處於偏緊狀態。該行預計 9 月儲局仍將加息75個基點。

廖嘉豪又說，美滙指數現在面臨更高的利率，且處於更長時間、年底的資金狀況可能更為緊縮，以及因美國衰退機會率上升引發避險買盤。在聯邦基金利率達到頂峰之前，這似乎是一個難以擊敗的組合，現時對今年底美滙指數的目標定為111到112水平，較早前的103.93預測為高。何況歐元區經濟低迷和中國復甦放慢，只會增加美滙指數的廣泛吸引力。至於美元兌在岸人民幣目標價，亦維持3個月及6至12個月都是6.95。

此外，上周因應打風，雖只有4天半交易日，但仍多達14間大小行加定存息，最搶眼是兩間發鈔行出手，包括滙豐（HSBC）搶短錢，調升3個月短存年息0.2厘，新息率至1.2厘。渣打香港 （02888） 驟升1年期息率0.2厘至突破3厘大關，成為首間大型銀行提供此長息。

檢視目前的港元定存高息榜，1年期以大眾財務的3.3厘榮登榜首。若不計財務公司，則仍以華僑永亨的3.18厘稱冠，緊接其後是渣打及富邦的3厘息，其次是工銀亞洲的2.95厘及東亞 （00023） 的2.88厘。

半年期年息方面，大新 （02356） 以2.9厘奪冠，大眾財務追貼富邦的2.8厘，呈雙亞軍，信銀國際以2.7厘重返三甲，險勝工銀亞洲的2.65厘。

3個月期年息續以花旗的2.78厘居首，大新的2.5厘問鼎亞軍，大眾財務加至2.4厘，跟富邦及建行亞洲齊列季軍。

港元定存高息王 回報跑贏年內樓價

1個月年息是滙豐（HSBC）的5厘最高，至於冠絕全城的港元定存息是集友7天年息享6厘。在牌面上跑贏樓價走勢及銀債4厘墊底息，另外，差估署剛公布，官方樓價指數連跌兩個月，創兩年半低位；而今年首7個月私人住宅樓價下挫4.52%。

倘以長息計，南商338天期年息有3.38厘，起存額為300萬元新錢，而門檻5萬元在相同存期也有3.08厘。另外，華僑永亨388天期享3.28厘年息，進場費為20萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪