比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知 股市 17:28 2022/08/29 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 股價已經連續4日跌穿250天綫，今日收市微跌0.4%，報263.8元。 獨立股評人譚智樂（Arnold）認為股份質素頗好，但股價利好因素某程度上已於股價上反映。現時比亞迪走勢已轉差，隨時出現死亡交叉，270元之上才作中長線部署，股價跌穿255元止蝕。足本分析→【按此】 *大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） 今日 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 今日 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 今日 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 今日 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 你可能感興趣 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） 今日 12:25 【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code） 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 今日 12:55 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 今日 14:55 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 最新專欄文章 更多 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 今日 港股宜慢慢收集 比亞迪（01211）可分注吸納？ 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 今日 港交所388股價又破底 持貨要止蝕？ 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 今日 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 今日 騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 今日 美團3690績後部署 短綫、中長綫策略部署一覽 投資推介 港股 技術分析 比亞迪股份（01211）