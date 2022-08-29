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比亞迪1211隨時出現死亡交叉？自保策略話你知

股市 17:28 2022/08/29

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比亞迪 （01211） 股價已經連續4日跌穿250天綫，今日收市微跌0.4%，報263.8元。 獨立股評人譚智樂（Arnold）認為股份質素頗好，但股價利好因素某程度上已於股價上反映。​​​​​​現時比亞迪走勢已轉差，隨時出現死亡交叉，270元之上才作中長線部署，股價跌穿255元止蝕。足本分析→【按此

*大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰  

欄名 : 3分鐘睇股

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