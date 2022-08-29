  • 30°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】新地7大商場派4000萬購物贈劵 同場加推1折獨家禮遇 預料下半年營業額可上升3成

理財智慧 19:06 2022/08/29

分享：

分享：

為迎合政府於10月1日發放新一輪電子消費券，新地旗下7大商場，包括MOKO 新世紀廣場、新城市廣場、YOHO MALL形點、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場及HomeSquare，將於10月同步推出「好賞·同遊」獻禮活動，包括派發近4千萬元商場購物禮券、星級商戶低至1折獨家禮遇、免費主題景點/娛樂/酒店餐飲體驗等，此外，新地亦會同步推出可於7大商場過千間商戶作現金消費使用的「新地賞你禮品卡」以推動市民本地消費。

以下為活動詳情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

新地代理租務部總經理周淑雯指，8月發放的電子消費券，為商場帶來明顯人流，7大商場於暑期7月及8月的車流及人流都有所增長，營業額按年同期升15%至20%，而當中又以珠寶、電器及食肆的營業額最為突出。隨著「好賞·同遊」活動推出，加上受惠10月即將發放的新一期電子消費券以及節日效應，周淑雯預期下半年營業額有望上升2至3成。

【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

此外，周淑雯亦預告團隊多個未來全新項目，當中包括位於西沙及元朗YOHO同系列之全新商場，以及馬灣的保育項目。部份項目預計最快2023年年底2024年初登場。而 MOKO 新世紀廣場及荃灣廣場的全新戶外休憩空間的優化工程亦會於今年9及10月相繼竣工，設施將進一步強化商場在區內的吸引力，為顧客打造更多元化的商場日程，以迎接通關及新一代顧客的商場消閑模式。

【躺平大賽】蒙特內哥羅年度「躺平大賽」男子連續躺60個小時奪冠 但獎金只有2700元?【下一頁

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
新地 商場 電子消費券

上一篇文章

【企業排名】全球智能手錶市佔率排名 Apple Watch繼續霸佔榜首 印度品牌竟擠身前五？

下一篇文章

【能源危機】俄羅斯削能源供應　Shell CEO：歐洲天然氣短缺恐持續數個冬季
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【宏觀術數@iM網欄】九運南離歲月 東南亞經濟乘時而興
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款