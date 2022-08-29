【消費優惠】新地7大商場派4000萬購物贈劵 同場加推1折獨家禮遇 預料下半年營業額可上升3成

為迎合政府於10月1日發放新一輪電子消費券，新地旗下7大商場，包括MOKO 新世紀廣場、新城市廣場、YOHO MALL形點、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場及HomeSquare，將於10月同步推出「好賞·同遊」獻禮活動，包括派發近4千萬元商場購物禮券、星級商戶低至1折獨家禮遇、免費主題景點/娛樂/酒店餐飲體驗等，此外，新地亦會同步推出可於7大商場過千間商戶作現金消費使用的「新地賞你禮品卡」以推動市民本地消費。

以下為活動詳情

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新地代理租務部總經理周淑雯指，8月發放的電子消費券，為商場帶來明顯人流，7大商場於暑期7月及8月的車流及人流都有所增長，營業額按年同期升15%至20%，而當中又以珠寶、電器及食肆的營業額最為突出。隨著「好賞·同遊」活動推出，加上受惠10月即將發放的新一期電子消費券以及節日效應，周淑雯預期下半年營業額有望上升2至3成。

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此外，周淑雯亦預告團隊多個未來全新項目，當中包括位於西沙及元朗YOHO同系列之全新商場，以及馬灣的保育項目。部份項目預計最快2023年年底2024年初登場。而 MOKO 新世紀廣場及荃灣廣場的全新戶外休憩空間的優化工程亦會於今年9及10月相繼竣工，設施將進一步強化商場在區內的吸引力，為顧客打造更多元化的商場日程，以迎接通關及新一代顧客的商場消閑模式。

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記者：鄭日棱