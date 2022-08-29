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【螞蟻集團】科大商學院與螞蟻集團簽合作備忘錄　提供逾百個金融科技普惠計劃的培訓機會

Hot Talk 15:49 2022/08/29

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【螞蟻集團】科大商學院與螞蟻集團簽合作備忘錄　提供逾百個金融科技普惠計劃的培訓機會

香港科技大學工商管理學院與螞蟻集團近日簽署合作備忘錄，透過加強「學」與「產」的合作，進一步推動本港的金融科技人才發展，雙方將在業界分享、實習與就業機會以及產業研究等方面展開合作，並已率先為商學院相關碩士課程學生提供「10×1000」金融科技普惠計劃的培訓機會，培訓名額逾百個。

獲選參加「10 ×1000」金融科技普惠計劃的科大學生可參與金融科技相關的網上課程及講座等，並與來自世界各地的業界導師及學員建立網絡、交流知識，為日後從事相關科技工作打下基礎。「10 ×1000」金融科技普惠計劃由世界銀行成員國際金融公司（IFC）和螞蟻集團旗下支付寶於2018年共同發起，該項目承諾在10年內，每年為新興市場培養1000名科技領軍者。

金融科技已成為金融業重要支柱

科大商學院院長譚嘉因教授表示，金融科技已成為金融業重要支柱，這次與螞蟻集團攜手推展廣泛合作機會，將有助學生把握實用的金融科技知識及技能，推動香港金融科技人才培訓。

螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真指，希望以「10×1000」金融科技普惠計劃作為開端，接下來能與科大進一步探索和開展更廣泛的合作。

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編輯：陳韻妍

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