【滙豐控股5】 滙豐前亞太區主席鄭海泉逝世 特首哀悼 李澤鉅讚揚為華人之光

滙豐控股(00005)前亞太區主席鄭海泉昨日（28日）逝世，終年74歲。多名政商界人士對鄭海泉離世致以哀悼。特首李家超表示，對鄭海泉逝世表示哀悼，形容鄭是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。鄭致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。財政司司長陳茂波在社交平台表示，對鄭離世深感婉惜和不捨。

中芯擬斥75億美元 天津建設晶圓代工廠 詳情請看【下一頁】

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

鄭海泉生前亦是長和(00001) 獨立非執行董事，長和表示，香港商界深感痛失英才。主席李澤鉅致函慰問其家人，表達深切哀思。他在函中表示，鄭海泉作為香港滙豐銀行首位華人主席，一直表現超卓，實屬華人之光。鄭2014 年開始擔任和記黃埔獨立非執行董事，長江集團改組後，仍續任長江和記實業有限公司獨立非執行董事至今，以專業長才為集團服務，貢獻良多。

鄭海泉在1978年加入滙豐，1998年獲委任為恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁。2005年他獲委任為滙豐亞太區主席，是首名華人擔任此職務。鄭在2009年退任滙豐亞太區主席，仍繼續擔任集團執行董事，滙豐中國董事長等要職，直至2011年退休。

【中石化業績】 中石化上半年多賺一成 派中期息0.16元 擬斥最多25億人幣回購A股 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機