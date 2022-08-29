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【ET講股通】梁耀康：鮑威爾拖冧港股（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:52 2022/08/29

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中美就審計底稿問題簽署合作協議，惟聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，9月加息0.75厘機會升溫，道指急挫逾1000點。恒指今早開報19960點，尾市暫跌174點，報19995點失守2萬關，成交791億元；恒生科技指數則跌66點，暫報4235點。美團 （03690） 業績勝預期逆市升近3%、康希諾生物 （06185） 績後挫一成三、思摩爾國際 （06969） 插9%、特步國際 （01368） 跌逾5%。鮑威爾拖冧港股，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽
00：50 - 聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole放鷹   9月加息0.75厘機會升溫
02：15 - 央行有責任維持穩定通脹   周五美國公布就業數據
05：25 - 美股三大指數由低位反彈3份1   標指6-7月高位3910點不宜失守
06：25 - 恒指如失守19418點反彈或完結   深證指數失守8月頭前低位不利港股
09：45 - 美國VIX恐慌指數如回試34-36值博性較高   
11：31 - 美團 （03690） 業績收入勝市場預期   大行調高目標價
13：23 - 美團 （03690） 到店、酒店及旅遊業務6月開始復甦   
17：11 - 潛力股推介：時代電氣 （03898）
20：19 - 觀眾問股：點解美國係咁加息，但港鐵公司 （00066） 只得約3厘息都唔係好跌？ 買佢長線持有有冇得諗？
30：14 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3340135

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W**

責任編輯：霍耀堂

-------

港股是日跌幅溫和，恒指全日跌147點，收報20023點，大市總成交918億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole「放鷹」，美股上周五急挫千點，市場對下月加息0.75厘的預期明顯升溫，且看美股能否守住6、7月水平。

美股倘受壓，港股亦難有運行，若失守上周四大升市的低位，則反彈勢頭恐結束，後市需繼續尋底。A股若失守今日低位，恐將引發更大下行壓力。相反，若恒指能突破上周五高位，則有望吸引資金重新流入。

選股仍以業績股為首選。美股 （03690） 次季業績遠勝預期，股價逆市升2.6%至186.7元，若市況配合，有機上望211元；相反，若市況不似預期，失守175、170元止蝕。

時代電氣 （03898） 業績對辦，股價升6.7%至39.15元，約以升跌1成止賺止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港鐵。立即觀看】

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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