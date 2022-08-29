【ET講股通】梁耀康：鮑威爾拖冧港股（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

中美就審計底稿問題簽署合作協議，惟聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，9月加息0.75厘機會升溫，道指急挫逾1000點。恒指今早開報19960點，尾市暫跌174點，報19995點失守2萬關，成交791億元；恒生科技指數則跌66點，暫報4235點。美團 （03690） 業績勝預期逆市升近3%、康希諾生物 （06185） 績後挫一成三、思摩爾國際 （06969） 插9%、特步國際 （01368） 跌逾5%。鮑威爾拖冧港股，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－Ｗ**

責任編輯：霍耀堂

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港股是日跌幅溫和，恒指全日跌147點，收報20023點，大市總成交918億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole「放鷹」，美股上周五急挫千點，市場對下月加息0.75厘的預期明顯升溫，且看美股能否守住6、7月水平。

美股倘受壓，港股亦難有運行，若失守上周四大升市的低位，則反彈勢頭恐結束，後市需繼續尋底。A股若失守今日低位，恐將引發更大下行壓力。相反，若恒指能突破上周五高位，則有望吸引資金重新流入。

選股仍以業績股為首選。美股 （03690） 次季業績遠勝預期，股價逆市升2.6%至186.7元，若市況配合，有機上望211元；相反，若市況不似預期，失守175、170元止蝕。

時代電氣 （03898） 業績對辦，股價升6.7%至39.15元，約以升跌1成止賺止蝕。

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