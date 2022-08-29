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【加密貨幣】新加坡金管局擬增加散戶買賣加密貨幣難度　或限制以槓桿或借貸進行交易

Hot Talk 15:20 2022/08/29

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【加密貨幣】新加坡金管局擬增加散戶買賣加密貨幣難度　或限制以槓桿或借貸進行交易

路透社引述新加坡金管局董事總經理孟文能（Ravi Menon）指，當局正考慮採取新監管措施，增加散戶買賣加密貨幣的難度，因散戶目前似乎非理性地漠視有關風險。

孟文能表示，調查顯示，全球散戶買賣加密貨幣的頻率增加，相信與他們預期加密貨幣價格上升有關，因此新加坡金管局正考慮提高散戶接觸加密貨幣的難度，措施可能包括客戶適合性測試，以及限制使用槓桿和借貸進行加密貨幣交易。

火幣創始人李林據報擬出售持股【下一頁】

他續稱，當局會在10月進行公眾諮詢，以獲得公眾反饋，而新加坡金管局鼓勵數字資產活動，與限制加密貨幣投機並無矛盾。

新加坡金管局在1月份發布指引，限制加密貨幣交易服務提供商向公眾推廣服務，旨在保護散戶投資者免受潛在風險影響。

現時美國加密貨幣交易所Gemini及內地火幣均是新加坡主要加密貨幣交易所之一。新加坡金管局目前約發放了約24張加密貨幣支付牌照。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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編輯：陳韻妍

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