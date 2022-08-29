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英樓價未來2年或跌7% 按揭利率及生活成本飆升

環球社會熱點 16:14 2022/08/29

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英國近期生活成本不斷上升，當地樓市亦預計受到衝擊。英國專家警告，英國未來2年樓價或跌7%。英國統計局上周指年度增長率錄得下跌，樓價放緩跡象已經出現。有意見指英倫銀行或將再次加息，基準利率將於明年首季升至3.75%。

卓慧思或升免繳稅入息額 料減增值稅 【下一頁】

英國樓價自新冠疫情爆發以來不斷上升，期間更創下新高。但英國國家統計局（ONS）上周指，當地樓市年度增長率急劇下降，放緩跡象已經出現。英國按揭機構Halifax數據顯示，英國7月樓價是逾1年以來首次錄得下跌，專家預料關鍵點將於今年冬季出現，屆時家庭預算將更為緊張。

英國房屋需求增長最多地區

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英國研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）預測，英國樓價未來兩年將持續低迷，2023年樓價將下跌約5%，而2024年將進一步下跌2%。機構警告，雖然英國目前房屋短缺支撐樓價，但機構預測隨著按揭利率及通脹上升、經濟或將衰退及買家信心下跌，需求將會暴跌，導致2023年樓市交易將跌至逾10年以來最低水平。

英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪 【下一頁】

機構表示，倫敦及英格蘭東南部地區跌幅或是最大，跌幅或達12%，北部及威爾斯（Wales）跌幅或是最小。

此前有意見指，英倫銀行將在下月再次加息，目前其基準利率為1.75厘，但市場預料明年春季時利率或升至3.75厘。地產公司Zoopla表示，若利率升至4厘或以上，樓價年增長率將降至零，若利率繼續上升，樓價更將進一步下降。

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責任編輯：李俊儀

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