【躺平大賽】蒙特內哥羅年度「躺平大賽」男子連續躺60個小時奪冠 但獎金只有2700元?

最近「躺平」熱潮備受大眾關注，而近日歐洲國家蒙特內哥羅（Montenegro）亦舉行了一年一度的「躺平大賽」，一名男子靠著連續躺平60小時成功「躺贏」，可惜比賽獎金只有350歐元（約2731元）獎金，賽後該男子表示比賽很簡單，並向大眾分享躺贏秘訣。

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根據外媒報導，該比賽位在蒙特內哥羅的首都波德里查（Podgorica）舉辦，比賽在當地一棵百年楓樹下進行，參賽者在比賽期間必須躺著不能起身，能撐到最後一個的人就是第12屆比賽優勝者。比賽中只允許參賽者每8小時上一次廁所，而比賽過程也可以隨意進食，更可以使用手提電腦、手機或看書打發時間。

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本屆「躺贏大賽」最終由一名叫扎爾科（Zarko Pejanvic）的男子奪得冠軍，扎爾科僅躺了60小時就獲得這次比賽優勝，為自己贏得350歐元、一頓兩人午餐及一晚週末民宿住宿。他在分享致勝關鍵時透露：「邀請家人到現場是最大的錯誤，因為你會坐不住。」躺平60小時對很多人來說可能已經很久，但相比起去年冠軍連續117小時躺着不動的記錄，也只是「小巫見大巫」。

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記者：鄭日棱