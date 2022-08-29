【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入

▲ 最近微軟（Microsoft）就為Xbox Game Pass家庭訂閱方案進行測試，最多允許在相同國家地區內供5名家庭成員使用。

不少遊戲平台都推出訂閱方案，以吸引玩家。最近微軟（Microsoft）就為Xbox Game Pass家庭訂閱方案進行測試，最多允許在相同國家地區內供5名家庭成員使用。Xbox Game Pass亦新增多項服務，例如每名使用者擁有自有遊戲資料庫、遊玩紀錄與好友名單等，預計Xbox Game Pass在今年底公布詳情。

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微軟較早已經證實透過Xbox Insiders預覽計劃，在哥倫比亞及愛爾蘭地區測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案。至於收費方面，據《eurogamer》報道，於愛爾蘭測試的Xbox Game Pass家庭訂閱方案為每月21.99歐元（約172港元），且允許既有Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案轉換，可使用時間將以單月轉為18天的比例計算。

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微軟預計最快會在今年底公佈該訂閱方案正式版本，估計會為在設有Xbox Game Pass訂閱方案的地區提供新服務。

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責任編輯：廖淑瑩

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