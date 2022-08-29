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【耀才證券】耀才調查：55%散戶料恒指第四季可升穿24,000點

股市 15:07 2022/08/29

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耀才調查：55%散戶料恒指第四季可升穿24,000點

耀才公布「第四季及明年經濟大市前瞻」民意調查報告，據調查結果，對於港股第四季，55%受訪散戶認為恒指今年底可望升穿24,000點，當中有逾一成受訪者料可升穿27000點以上，僅11%散戶料大市會跌至21000關以下。另外，散戶最看好科技股的未來走勢。

植耀輝：恒指第四季料於19,000至20,000點徘徊

耀才證券研究部總監植耀輝表示，在眾多不明朗因素，包括內房債務問題、環球央行加息、高通脹及地緣政治因素下，恒指第四季表現仍難有起色，預期將繼續於19,000至20,000點水平徘徊。

銷售及客戶部高級經理陳偉明則預期港股第四季的區間上限為21000點。美國繼續加息大方向短期內不會改變，相信美元强勢持續不利於中港股市表現，加上中國經濟增長放緩，估計港股在20,300點以上再升空間有限。

植耀輝建議，投資策略仍傾向保守為主，中資電訊股業績表現不俗加上息率吸引，故仍屬首選；歐洲能源荒將進一步加大傳統資源如石油及煤炭需求，相關板塊值得看好。至於新能源繼續受惠國策因素，長遠前景仍可看好。不過內房及內銀股仍會受內房債務問題困擾，暫仍不建議考慮。

散戶最看好科技股未來走勢

據調查顯示，有47.2%受訪者最看好科技股未來的走勢，其次是汽車股、能源股、醫藥股，分別為35.8%、30.8%及27.7%。

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，相信是科技板塊近月的調整幅度遠超預期，不少散戶認為價格已跌至「低殘」，考慮入手博谷底反彈。此外，最多散戶認為內地監管政策成為影響大市最關鍵的因素，而認為疫情趨勢和美國通脹惡化會左右大市去向的散戶則分別佔59.6%及57%。

陳偉明指，雖然科技板塊最壞時刻已過，但在加息環境，大升空間亦都有限，適合用股票期權短倉收期權金為主要策略。

耀才的民意調查報告一共收回約4000份有效問卷。

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編輯：袁諾曦

民意調查 加息 通脹 港股 經濟 股票

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